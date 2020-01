Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SV 09 Arnstadt: Aufstiegsabenteuer noch ohne echtes Erfolgserlebnis

Keine leichte Aufgabe, der sich die Tischtennis-Männer des SV 09 Arnstadt da stellten. Im letzten Frühsommer entschieden sie sich auf Bitte des Verbandes in die Verbandsliga aufzurücken obwohl sie sportlich nicht aufgestiegen waren. Die seit Jahrzehnten eisern zusammenhaltenden Männer um Wolfgang Gessner, der auch als Schatzmeister des Gesamtvereins alles sehr gut berechnen kann, entschieden sich trotz aller Bedenken dennoch das Abenteuer Aufstieg anzugehen. Ganz ohne finanzielle oder personelle Drahtseilakte.

Der Reiz zusammen in einer Liga mit dem Lokalrivalen SV 1880 Unterpörlitz zu spielen, war groß und so ging es aus der 1. Bezirksliga in die Verbandsliga West der Männer. Die Arnstädter setzten lediglich auf zwei junge Nachrücker, auch um deren echten Leistungsstand auszutesten. Dass es in den ersten neun Spielen, also der Hinrunde, nicht einen einzigen Sieg gab, war auch Pech, denn im unteren Tabellendrittel ist der Leistungsunterschied gar nicht so groß.

Beim 7:9 gegen Lok Themar und auch der 7:9-Niederlage beim TTC Lauscha/Steinach hätte es auch Siege geben können. Beim Rivalen Unterpörlitz – der selbst nur Vorletzter ist – hieß es zum Saisonstart 9:4 für den Gastgeber. Gegen Mitaufsteiger Stadtlengsfeld gab es ein 2:9 und während Spitzenreiter Leimbach „nur“ 9:3 gegen die Nullneuner gewann, war der Tiefpunkt ein 0:9 beim Gothaer SV.

Zum Hinrunden-Schluss standen 0:18 Punkte, 28:81 Spiele, 146:263 Sätze und 3470:4083 Bälle zu Buche. Die meisten Einzel-Punkte in seinen neun Punktkämpfen holte Ronald Bunk mit sieben. Guther Scharlock holte fünf und je drei gab es für Edmund Weiß und Holger Zernitz. Bestes Doppel war Zernitz/Scharlock bei fünf Einsätzen mit drei Siegen. Zum Einsatz kamen auch noch Georg Lämmerzahl, Niklas Schröpfer und Wolfgang Gessner. Den Rückrundenstart gibt es am Sonnabend ab 14 Uhr in der kleinen Jahnsporthalle gegen Schlotheim. Der Eintritt ist frei, Besucher sind gerngesehen.