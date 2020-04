Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SV 09 Arnstadt: Mangel an Stabilität

Im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg in die Fußball-Thüringenliga absolvierte der SV 09 Arnstadt eine durchwachsene Hinrunde. Dass nicht alles optimal lief, hatte mehrere Ursachen.

Zunächst mussten acht Neuzugänge integriert werden, was nicht immer rasch gelang. Dann fehlten mit Varnhagen, Reinemann und Kiraly verletzungs- und berufsbedingt drei Leistungsträger über die gesamte Hinrunde beziehungsweise für mehrere Spiele. Außerdem verließ mit Sebastian Hauck ein wichtiger Akteur mitten in der Vorrunde die Nullneuner in Richtung Rasenballsport Leipzig, er ist dort als Fanbeauftragter im Amt.

Für das Trainergespann Thomas Giehl/Heiko Weinrich war es also nicht immer einfach, eine konstante Besetzung zu finden. So konnte beispielsweise nicht einmal die gleiche Viererkette in Folge aufgeboten werden. Mit 21 Punkten und 36:30 Toren, bei sechs Siegen, drei Remis und sechs Niederlagen kamen die Arnstädter auf Platz sieben in der Tabelle ein. In der Offensive schlugen beachtliche 36 Tore zu Buche, während 30 Gegentore eindeutig zu viel sind und auf die oben genannte mangelnde Stabilität im Abwehrverhalten hinweisen.

In heimischen Gefilden erreichten die Nullneuner 15 Punkte und 24:15 Tore bei fünf Erfolgen und drei Pleiten, was Platz drei in der Tabelle bedeutete. Auswärts dagegen ist die Bilanz mit nur sechs Punkten und 12:15 Toren bei nur einem Sieg überschaubar und ausbaufähig. Dreimal stand die Null auf der richtigen Seite, torlos gingen sie nie aus, in jedem Spiel trafen die Nullneuner mindestens einmal.

In die Torschützenliste trugen sich neun Schützen ein. Sie wird von Raul Amaro und Chris Machts mit je sieben Treffern angeführt. Weiterhin trafen Marcel Hummel (5), Lukas Scheuring (4), Justin Bürger (3), Johannes Ruschke und Kevin Reinemann (je 2), sowie Marc Fleischhauer und Joel Klette (beide 1). Dazu steuerten Schumann (Thüringen Weida), Sachs (SC 03 Weimar), Geißler (Bad Langensalza) und Kitzig (Sondershausen) gleich vier Eigentore bei.

Trainer Thomas Giehl setzte 24 Akteure ein. Einzig Justin Bürger absolvierte alle 15 Begegnungen. Es folgen Raul Amaro und Marcel Hummel je 14, Martin Skaba, Chris Machts und Felix Bertram je 13, Lukas Scheuring und Johannes Ruschke je zwölf, Nils Schuchardt und Norman Koch je elf, Christian Dahms und Lucas Normann je zehn, Jonas Struß acht, Florian Hofmann und Philipp Kiraly je sieben, Kevin Reinemann sechs, Christopher Sünkel, Maurice Szalkai und Sebastian Hauck je fünf, Marc Fleischhauer vier, Joel Klette drei, Dennis Wildenauer zwei, sowie Vincent Barthel und Max Moka mit je einem Einsatz.

In der Winterpause trennte sich der Verein nach viereinhalb Jahren erfolgreicher Arbeit vom Trainergespann Thomas Giehl/Heiko Weinrich unter deren Regie der Wiederaufstieg in Thüringens höchste Spielklasse in der Saison 17/18 gelang. Neuer Trainer bei den Nullneunern ist der von Wacker Nordhausen kommende, gebürtige Sebnitzer Martin Hauswald, unter anderem ehemaliger Zweitligaprofi von Eintracht Braunschweig. Ihm zur Seite steht Arnstadts Ex-Spieler Felix Müller, der aus Verletzungsgründen seine aktive Laufbahn beendete. Zudem verließen Klette (Großrudestedt) und Szalkai (Sömmerda) den Verein. Neu im Team ist der 24-jährige Mittelfeldakteur Lukas Rümpler, der sich von Landesklassist SG An der Lache Erfurt den Arnstädtern anschloss. Zum Rückrundenstart erreichten die Nullneuner ein torloses Remis gegen Aufsteiger Sonneberg.