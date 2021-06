SV 09 Arnstadt nach Oberliga-Aufstieg im siebten Himmel

Arnstadt/Langensalza. Fußballer Max Moka gilt in Arnstadt als große Entdeckungen und zahlt das Vertrauen in ihn sofort zurück

Was für ein Finale. Der SV 09 Arnstadt schaffte Sonntag auch in Bad Langensalza einen Sieg und steigt nach dem 2:1 bei den Preußen in die Fußball-Oberliga auf. Damit kehrt Arnstadt nach 37 wechselvollen Jahren wieder in den überregionalen Fußball zurück und wird zur Das Finale stand, wie schon beide Halbfinals immer auf des Messers Schneide und bot in seiner Turbulenz sogar noch eine Steigerung zum Freitag-Match gegen Schleiz.

Freud und Leid: Nach dem Schlusspfiff und dem 2:1-Sieg der Arnstädter bei Preußen Bad Langensalza Foto: René Röder

Da traf vor 600 Zuschauern Sevcuks erst in der Schlussminute der Verlängerung zum 3:2-Siegtreffer, nachdem zwei Minuten zuvor Berger eigentlich schon das Elfmeterschießen erzwungen hatte.

In Langensalza führten die Nullneuner früh. Kevin Reinemann zirkelte nach vier Minuten einen 20-Meter-Freistoß an der Mauer vorbei ins entlegene linke Eck zur Arnstädter Führung. Trotz teilweise deutlicher Langensalzaer Chancen war das der Grundstein für den späteren Sieg.

Die Vorentscheidung schien das Arnstädter 2:0 zu sein. Youngster Max Moka veredelte ein Hammoud-Solo nervenstark (76.). Zwar wurde es mit dem 1:2 noch einmal richtig spannend, doch dieses zweite Tor entschied und nach dem Spiel schwebte der Torschütze im siebten Himmel. „Das ist so ein geiles

Der Ex-Martinrodaer Franz Wiegel setzt zum Fallrückzieher an. Hinten Chrsitopher Sünkel und Martin Skaba. Foto: René Röder

Gefühl, wir sind Oberligist und dass ich auch noch ein Tor beisteuern konnte, ist unbeschreiblich schön“, so der 19-jährige echte Arnstädter Max Moka, einer der Entdeckungen des Jahres im Arnstädter Team. Moka war als C-Junior einst von Arnstadt hoffnungsvoll zum FC Carl Zeiss Jena gewechselt, aber dort nicht zurecht gekommen. „Ich war da gerade in der Pubertät, fand einfach keinen Anschluss.“

Anders beim SV 09 Arnstadt. Dort arbeitete sich der Blondschopf über die Junioren und die zweite Mannschaft wieder nach oben und bekam eine erste Einsatzmöglichkeit im September 2019 noch unter Thomas Giehl gegen Eisenberg.

So sehen Sieger aus. Der SV 09 Arnstadt vor Abfahrt aus Langensalza. Foto: René Röder

Der Durchbruch gelang bei Martin Hauswald. „Der Trainer hat mich in der Winterpause 2020 einfach gefragt, ob ich mit ins Trainingslager fahren möchte. Ich wollte natürlich.“ Seither gehört Max Moka zum Stammpersonal, spielte in der abgebrochenen Saison in sechs der neun Spiele und auch in beiden Aufstiegsspielen. „Ich möchte es jetzt auch in der Oberliga schaffen, weiß natürlich, dass das um vieles schwerer wird.“

Bewährt hat sich Max Moka auch als Dolmetscher und Freund der beiden nur Englisch sprechenden Mahdi Hammoud und Ilja Sevcuks. Ich hab mich von Anfang an um die beiden gekümmert, ihnen Arnstadt gezeigt und da ich gut Englisch kann, auch geholfen, sich zurechtzufinden. Daraus ist eine richtig tolle Freundschaft geworden.“

Sieger-Runde. Die Arnstädter feiern ausgelassen mit dem Vorstand ihren Oberliga-Aufstieg. Foto: René Röder

Auch weil sich so der 18-jährige Kandier Hammoud und der 23-jährige Lette Sevcuks in Arnstadt anerkannt fühlen, konnten genau sie zusammen mit Max Moka vier der vielleicht fünf wichtigsten Tore der Aufstiegsrunde für den SV 09 Arnstadt erzielen.