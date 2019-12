SV Wernburg klopft an die Tür zur 1. Kegel-Bundesliga

Die Verbindungen sind nicht abzustreiten. Nicht nur aufgrund der räumlichen Nähe – beide Sportstätten trennen keine 40 Kilometer – blickt man beim SV Wernburg wohlwollend auf das, was die Damen des SV Pöllwitz in der jüngeren Vergangenheit geleistet haben. Thüringens Aushängeschild in Sachen Kegeln wurde im Aufstiegsjahr prompt Vizemeister, fügte dem Abonnenten auf die deutschen Meistertitel, Victoria Bamberg, die erste Niederlage seit Ewigkeiten zu und lief im Herbst auf internationalem Parkett auf. Nun machen sich die aktuell stärksten Herren-Kegler des Freistaats daran, den Pöllwitzerinnen zumindest ein Stück weit nachzueifern.

„Was die Mädels geleistet haben, kann man sich natürlich zum Vorbild nehmen, aber im Herrenbereich ist ein ähnlicher Erfolg ohne große finanzielle Mittel sehr unwahrscheinlich und würde einem Weihnachtsmärchen nahe kommen“, meint Wernburgs Spielertrainer Manuel Hopfe, der als Co-Trainer auch zum Betreuerstab des SV Pöllwitz zählt. Von der internationalen Bühne wagt man also nicht zu träumen; Der Sprung in die 1. Bundesliga darf es aber gerne werden. Zu diesem Ziel bekannte sich der Zweitligist, der sich mit Junioren-Nationalspieler Simon Axthelm aus Rudolstadt verstärkte, im Sommer offen – und drohte damit kräftig gegen die Wand zu fahren.

Siegeszug dank heftiger Auftaktniederlage

Gleich zum Saisonauftakt setzte es gegen Absteiger TSV Zwickau trotz Heimvorteil eine deftige Niederlage, in den überregionalen Pokalwettbewerben war zeitig Endstation. Doch man blieb locker, arbeitete ruhig weiter und setzte sich Mitte dieses Monats mit einem Auswärtssieg zum Rückrundenauftakt in Zwickau erstmals an die Tabellenspitze. „Es sieht auf alle Fälle cool aus, nach der Hälfte der Saison ganz oben zu stehen“, meint Manuel Hopfe mit Blick auf das Klassement der 2. Bundesliga Ost/Mitte. Rückblickend kann er sogar der Schlappe am ersten Spieltag sein Gutes abgewinnen. „Ich denke, das war uns eine Lehre und wir haben die richtigen Schlüsse gezogen. Das wäre vielleicht nicht passiert, wenn wir besser gespielt und nur knapp verloren hätten“, so der 29-Jährige.

Der Weg zum Staffelsieg und damit zum Aufstiegsturnier ins Kegel-Oberhaus ist damit freilich noch nicht geebnet, doch mit Blick auf das eigene Anspruchsdenken gibt es nur noch zwei Partien, die sich für den Spitzenreiter zum Stolperstein entwickeln könnten: die Auswärtsspiele in Markranstädt und Freiberg. „Den Rest musst du einfach gewinnen, wenn du oben dran bleiben willst“, stellt Hopfe klar. In der Vorsaison gingen beide Partien bei den heimstarken Sachsen klar verloren und auch 2020 werden die Wernburger zumindest nicht als Favoriten anreisen.

Doch in dieser Spielzeit läuft es auswärts rund, so dass man – anders als vor Jahresfrist – diese Partien nicht schon vorab mehr oder weniger verloren gibt. „Ich weiß nicht wieso, aber wenn wir zu Gast sind, machen unsere Gegner oft verrückte Sachen, die uns in die Karten spielen. Oft können wir dann genauso aufstellen wie Zuhause und gerade im Schlusspaar sind wir zur Zeit schwer zu schlagen“, erklärt Manuel Hopfe. Bleibt es dabei, könnte es zum großen Wurf reichen und auf Platz zwei in der Vorsaison der Staffelsieg folgen – und damit im Idealfall tatsächlich der Sprung in die 1. Bundesliga.

Dass der aber so souverän gelingen könnte, wie es 2018 beim SV Pöllwitz der Fall war, schließt Wernburgs Trainer schon einmal pro forma aus. „Sie hatten beim Aufstiegsturnier hunderte Holz Vorsprung auf die Konkurrenz. Das wird es im Herrenbereich niemals geben“, so Hopfe. Um aus den Wolkenschlössern mehr werden zu lassen, muss aber noch einiges geleistet werden. Bis auf Weiteres gibt es in Thüringen nur an einer Adresse Erstliga-Kegeln. Und die ist nicht in der Bodelwitzer Straße in Wernburg.