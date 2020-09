TC Ruhla II spaziert zum Tennis-Landesmeistertitel

Paul Henkel kam in allen sieben Saisonspielen für den neuen Landesmeister zum Einsatz, wobei er sechs Einzel und auch sechs doppel gewann.

Thal. Zum vierten Mal seit 2016 geht der Tennis-Mannschaftstitel ins Erbstromtal. Zum Ausklang hatten Jonathan Roth und Co. gegen den Erfurter TC Rot-Weiß ein leichtes Spiel.

Glückwünsche wirkten fast schon komisch und wurden von den Ruhlaer Tennisspielern mit einem verlegenen Grinsen entgegengenommen. Richtige Freude wollte beim frischgebackenen Thüringer Mannschafts-Landesmeister am Samstag kurz nach 16 Uhr nicht aufkommen. Zwar hatten sie ihr großes Ziel, den Oberliga-Staffelsieg, erreicht, aber ganz anders als sie es sich vorgestellt hatten. Der finale Gast, der Erfurter TC Rot-Weiß reiste nur mit einer vierköpfigen „Notformation“ an, die kein wirklicher Gegner war und von Ruhla im Schnellverfahren mit 8:0 bei lediglich vier abgegebenen Spielen von den beiden Sandplätzen in Thal gefegt wurde.