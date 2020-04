Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

ThSV Eisenach hofft auf Rekordkulisse – ohne Spiel

Handball-Zweitligist Eisenach bittet seine Fans um Hilfe. Um im 30. Jahr des ThSV die größte Herausforderung infolge der Coronavirus-Pandemie zu meistern, hat der Verein die Aktion „#Weltrekordspiel ThSV Eisenach vs. Corona*“ ins Leben gerufen. Ziel dabei ist, über den Verkauf von fiktiven Tickets durch die einnahmenlose Zeit infolge des weiterhin ausgesetzten Spielbetriebes zu kommen.

„Die Existenz unseres Traditionsvereins ist mehr als bedroht. Alle Mitarbeiter tun alles dafür den Verein zu retten. Aber wir schaffen das nicht allein, deswegen brauchen wir Eure Hilfe!“, heißt es in der Mitteilung. Der ThSV zählt auf seine Fans und auch ein wenig auf deren Verrücktheit. Für den Preis von zwei Euro pro Ticket sollen so viele Zuschauer zusammenkommen, um über Zwischenziele den Weltrekord der Rhein Neckar Löwen zu brechen. Am 6. September 2014 sahen 44.189 Zuschauer in Frankfurt den Sieg der Löwen gegen Hamburg.

Das erste von acht Zwischenzielen wären 2517 verkaufte Karten. Das bedeutete die Einstellung des Saisonhöchstwertes der Eisenacher gegen den HSV. Tickets können Fans unter anderem über die Website des ThSV (www.thsv-eisenach. de/weltrekordspiel) erwerben.