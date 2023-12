ThSV Eisenach verpflichtet Mait Patrail

Germany, Hamm, 20.04.2023, Westpress Arena, ASV Hamm-Westfalen - TSV GWD Minden - LiquiMoly Handball-Bundesliga, Mait Patrail ASV Hamm-Westfalen in the offense Hamm Westpress Arena North Rhine-Westphalia Germany *** Germany, Hamm, 20 04 2023, West

Eisenach Der Handball-Bundesligist hat sich mit einem Rückraumspieler verstärkt.

Handball-Erstbundesligist ThSV Eisenach hat zu Wochenmitte den 35-jährigen 2,01 Meter großen linken Rückraumspieler Mait Patrail verpflichtet. „Wir haben ihn mit einem Vertrag bis zum Ende der Saison ausgestattet. Wir wollen von seiner Erfahrung profitieren, im Angriff und in der Abwehr“, erklärte Eisenachs Geschäftsführer René Witte.

Mait Patrail war in der vergangenen Saison mit dem ASV Hamm-Westfalen in der 1. Bundesliga am Ball. Der estnische Nationalspieler spielte in der 1. Bundesliga auch für den TBV Lemgo, den TSV Hannover-Burgdorf und die Rhein-Neckar Löwen. „Wir tun alles, um unser großes Ziel, den Klassenerhalt in der stärksten Liga der Welt, zu schaffen“, betont Witte. Am Donnerstag kam Mait Patrail im Auswärtsspiel des ThSV Eisenach beim TBV Lemgo zu einem ersten Kurzeinsatz. Die Wartburgstädter verpassten nach einem leidenschaftlichen Kampf die ersten Auswärtszähler, unterlagen knapp mit 24:26 (11:14).

Zum nächsten Heimspiel empfangen sie – mit ihrem Neuzugang Mait Patrail – am Freitag, 8. Dezember, um 20 Uhr den SC DHfK Leipzig. Eintrittskarten für dieses Derby sind vorab online unter www.thsv-eisenach.de und in der am neuen Standort Sportpark 4 befindlichen ThSV-Geschäftsstelle erhältlich.