Thüringer Handballerinnen kommen ins Fernsehen

Der Thüringer HC kommt ins Sportfernsehen. Ab diesem Monat ist die Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) zum ersten Mal im Free-TV zu sehen. Mit Beginn des Duells Göppingen gegen Leverkusen am 27. Dezember (19.30 Uhr) werden zwischen Dezember und Mai auf Eurosport 1 jeweils Freitagabend ausgewählte Spiele live übertragen, gab die HBF bekannt.

Möglich macht das die Zusammenarbeit zwischen Sportdeutschland.TV und Eurosport. Der TV-Sender strahlt derzeit die deutschen Spiele bei der Frauen-WM in Japan aus. „Unser langfristiges Ziel war es immer, die Handball Bundesliga Frauen auch im frei empfangbaren Fernsehen präsentieren zu können. Die Kooperation mit einem so renommierten Sportsender wie Eurosport ist daher ein großer Meilenstein für den Handball der Frauen in Deutschland. Damit machen wir einen sehr wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung und Professionalisierung unserer Liga“, wird HBF-Geschäftsführer Christoph Wendt auf der Website der Liga zitiert.

Nach gegenwärtigem Stand werden zwei Spiele mit Beteiligung des Thüringer HC im Fernsehen gezeigt: im Januar das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen, das nun von Ex-Bundestrainer Michael Biegler betreut wird – und im März das ewig junge Gipfeltreffen gegen Bietigheim.

Die Übertragung geht mit Verlegungen einher. Die Partie bei den Werkselfen wird auf den 31. Januar, 18 Uhr, verlegt. Das Heimspiel gegen Meister Bietigheims steigt statt dem 15. März nun zwei Tage eher, am 13. März um 19.30 Uhr. „Das geht aber nur, weil wir ein sehr kooperatives Miteinander mit den Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß gefunden haben“, betont THC-Geschäftsführer und Manger Maik Schenk mit einem ausdrücklichen Dank. Infolge der Doppelnutzung der Riethsporthalle hätte der Erfurter Volleyball-Bundesligist den Freitagabend bereits genutzt, um den speziell für die Liga nötigen Boden für das Thüringenderby am Samstag (14. März) gegen den VfB Suhl zu verlegen. Damit das THC-Spiel im Fernsehen gezeigt werden kann, verlagert der Verein die zeitaufwendige Vorbereitung auf Samstag und der THC packt mit an.

Die Möglichkeit, von einem breiten Publikum im Free-TV gesehen zu werden, hat seinen Preis. Nicht nur, dass die Vereine mit einer Gebühr beteiligt sein werden. Für den THC bedeutet die Verlegung der Partie gegen Leverkusen eine steigende Belastung. Nur zwei Tage später, am 2. Februar, sind die Frauen um Trainer Herbert Müller in der letzten Hauptrunden-Partie gegen Banik Most gefordert.

„Aus sportlicher Sicht bringt die Verlegung eine intensivere Belastung mit sich. Aber es ist eine Gelegenheit, die uns vielleicht eine Tür öffnet, die sonst geschlossen gewesen wäre. Wenn du die Möglichkeit hast, im Fernsehen gezeigt zu werden, ist das eine Riesenchance, aus dem stiefmütterlichen Dasein herauszutreten und ganz anders wahrgenommen zu werden“, sagt Maik Schenk. In der Hoffnung, dass die HBF darüber hinaus einen festen Sendeplatz bekommt. Der Männer-Handball habe auch mal so begonnen.