Rahden. Die Rollstuhl-Basketballer der Thuringia Bulls überzeugen beim 100:54 in Rahden und greifen Rekord an.

Thuringia Bulls gewinnen in Rahden

Als frisch gekürte Erfurter Mannschaft des Jahres ließen die Thuringia Bulls Taten sprechen. Mit vollem Kader zündete das Team von Trainer Michael Engel ei-nen Tag nach der Gala im Kaisersaal ein Feuerwerk und gewann bei Rahden 100:54 (29:21, 29:7, 21:12, 21:14). Konnte das vom ehemaligen Bullen-Coach Josef Jaglowski trainierte Rahdener Team das Dreierfestival im ersten Viertel noch 4:2 für sich entscheiden, so gab es dann kaum ein Halten der Thüringer.

Engel, der bei der Ehrung am Abend zuvor im Kaisersaal wegen fehlender Stimme, nicht dabei sein konnte, ließ aufgrund des vollen Kaders rotieren. Bei 81 Prozent Trefferquote demonstrierten seine Spieler Stärke und erhöhten nochmals das Tempo. Die Defense stand, die Würfe passten. Erstmals konnte der Coach seine Start-Fünf der Champions League aufs Feld bringen. Das Ergebnis: 58:28 – eine unglaubliche erste Hälfte. Das hochklassige Spiel setzte sich fort. Jake Williams packte den Hammer aus, traf zwei weitere Dreier. Mit nicht ausgehendem Elan strebten die Thüringer ihr nächstes 100 Punktespiel an, das André Bienek 30 Sekunden vor Schluss vollendete. Nun geht es am Samstag im Ostderby gegen die Rollis aus Zwickau um den 55. Sieg in Folge und die Einstellung des Lahn-Dill-Rekords aus dem Jahr 2006.