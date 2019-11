Thuringia Bulls im Gipfeltreffen ohne Azad

Elxleben. Es ist zweifellos der „Clasico“ im deutschen Rollstuhl-Basketball. Wenn an diesem Samstag die Thuringia Bulls und der RSV Lahn-Dill die Stühle kreuzen, steht mehr auf dem Spiel als nur zwei Punkte. Es geht ums Prestige und um die Vormachtstellung in einem Sport, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Seit Tagen ist der Bullenstall in Elxleben restlos ausverkauft; die Fans fiebern dem Gipfeltreffen zweier in dieser Saison noch ungeschlagener Mannschaften entgegen.

„Die Tagesform wird entscheidend sein“, erwartet Bulls-Trainer Michael Engel ein Duell auf Augenhöhe. Auch die Gesamtbilanz könnte kaum knapper sein. 39 Mal standen sich beide Teams bisher gegenüber; der Rekordmeister aus Hessen führt mit 20:19 Siegen. Allerdings: Die letzten neun Vergleiche gingen allesamt an den Emporkömmling aus Thüringen, der den Rivalen im vergangenen Spieljahr in der Meisterschaft, im Pokal und in der Champions League in die Schranken wies – und das Titel-Triple holte. Grund genug für Lahn-Dill, im Sommer auf große Einkaufstour zu gehen und den eigenen Kader mit Weltklasse-Athleten rundzuerneuern. Größer, robuster und athletischer sei der Gegner nun, schätzt Bulls-Coach Engel ein. Er setzt dagegen auf seine bewährte und eingespielte Mannschaft. Mit einer Ausnahme: Center Vahid Azad wird den Bullen fehlen. Er hatte sich bei einem schweren Trainingssturz an der Schulter verletzt. Eine MRT-Untersuchung ergab nun, dass sich der Iraner einen Bänderanriss zugezogen hat. Wie lange er ausfallen wird, ist noch offen. Doch die Thüringer sind es gewohnt, personelle Handicaps wegzustecken. Seit eineinhalb Jahren gab es kein Pflichtspiel mehr, in dem ihnen der komplette Kader zu Verfügung stand. Das Improvisieren gehört dadurch längst zu Engels Standardaufgaben. Und bisher hat er auch alle erfolgreich gelöst. Thuringia Bulls – RSV Lahn-Dill, Samstag, 18 Uhr, Fit-In Elxleben