Titelträume aus: Gräfenroda 3,5 Relativpunkte am Sieg vorbei

Dramatik pur! In der 2. Bundesliga entschieden dreieinhalb Relativpunkte über Sieg und Niederlage zwischen dem Dritten Roding II und dem nun entthronten Spitzenreiter aus Gräfenroda. Am Ende gewannen die Gastgeber knapp nach einer fulminanten Aufholjagd im Stoßen und dürften alle Titelchancen der Thüringer vermiest haben.

Im Reißen setzten sich die personell angeschlagenen Gräfenrodaer – vor allem der Ausfall des Jugend-EM-Starters André Langkabel durch eine Handverletzung tat enorm weh – noch mit 185,5:162,0 Punkten durch. Es wurde viel verschenkt, denn sowohl Philipp Griebel, der nach 135 Kilogramm mit seinem letzten Versuch von 140 kg scheiterte, wie auch Christina Büller, Julia Perlt und Marie-Sophie Breitschuh in ihren letzten Versuchen. 68, 55, bzw. 49 Kilogramm gingen so nur ins Protokoll. Fritz Heyer missglückten nach 86 sogar gleich zweimal die 88 Kilogramm. Trainer René Holtmann: „Das war natürlich wirklich zu wenig. Wir wussten um die Stärke der Rodinger im Stoßen.“ Roding schickte ein starkes Aufgebot mit erstligaerfahrenen Hebern ins Rennen.

Vor 450 Zuschauern in Roding wurde die Anspannung nun groß. 23,5 Zähler Vorsprung war nicht viel. Den Steigerungen konnten die Gräfenrodaer kaum folgen. Dabei lieferte Phillip Griebel mit 77,5 Punkten und drei gültigen Versuchen zu 173 Kilogramm einen Top-Wettkampf. Julia Perlt mit 69 Kilogramm und 47,5 Punkten blieb rund zehn Punkte unter ihren Möglichkeiten, auch Fritz Heyer trotz 105 Kilogramm – die 108 Kilo im vergebenen letzten Versuch, hätten den Mannschaftssieg gebracht. Dabei hatte Christina Büller mit zwei persönlichen Bestmarken zu 82 Kilogramm tolle Vorarbeit geleistet. Kulzers überragender Wettkampf zu 174 Kilogramm und 73 Punkten sicherte mit 56 Punkten Vorsprung. Der Rodinger steigerte sich nach Verletzung um über zehn Kilogramm und rettete TB so am Ende den knappen 2:1-Sieg.