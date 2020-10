Tor von Dennis Hartlep reicht Sondershausen nicht

Sondershausens Trainer Axel Duft muss sich in der zweiten Landespokalrunde mit seinem Team bei der SG Borsch geschlagen geben..

Sondershausen. Eintracht Sondershausen hat den Sprung in die dritte Runde des Fußball-Landespokals durch eine Niederlage bei der SG Borsch verpasst.

Für Eintracht Sondershausen ist die Reise im Fußball-Landespokal nach der zweiten Runde bereits beendet. Gegen den Landesklässler SG Borsch musste sich der von Axel Duft trainierte Verbandsligist auswärts mit 1:2 (1:2) geschlagen geben. Der Traum, in der kommenden Runde, in der die Oberligisten in den Wettbewerb einsteigen, auf einen attraktiven Kontrahenten zu treffen, hat sich damit für die Eintracht erledigt.