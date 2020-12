Trainerwechsel beim FC Eisenach

Eisenach. Paukenschlag beim Fußball-Landesklasseteam der Wartburgstadt: Sebastian Ruch tritt die Nachfolge von Werner Heidemüller an.

Wann Eisenachs Landesklasse-Fußballer wieder das Mannschaftstraining aufnehmen können, steht in den Sternen. Sicher ist aber, dass dann ein neuer Coach die Anweisungen gibt. Wie der Verein am Mittwoch bekanntgab, tritt Sebastian Ruch die Nachfolge von Werner Heidemüller an. Zuvor hatten Vorstand und bisheriger Coach „in beiderseitigem Einvernehmen“ die Zusammenarbeit beendet.