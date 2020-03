Triathlet Lafon: „Die Deutschen sind disziplinierter“

Vor knapp sechs Jahren kam Guillaume Lafon aus seinem Heimatort Aussac, einem kleinen Dorf nahe Toulouse in Südfrankreich, nach Deutschland. Nach seinem Studium in der Heimat fand er in Weißensee beim Autoteilehersteller Mubea einen Job als Produktentwickler. Und in seiner neuen Heimat Erfurt fand er auch seine große Liebe: Mit Grundschullehrerin Johanna hat er inzwischen einen knapp zweijährigen Sohn. Wir sprachen mit dem 31-jährigen Lafon, der beim LTV Erfurt als Triathlet aktiv ist, über die aktuelle Corona-Situation in Frankreich, sein Leben in Deutschland, Einschränkungen beim Training und die Angst um seine letzte noch lebende Großmutter.

Vor gut einer Woche wurde in Frankreich wegen der Coronavirus-Pandemie eine Ausgangssperre verhängt. Wie ist die Lage in Ihrer Heimat?

Im Norden ist die Situation sehr kritisch. Dort gibt es nicht genug Betten, Schutzbekleidung und Atemgeräte für die Patienten, weshalb die Zahl der Todesopfer aktuell auch höher ist als in Deutschland, obwohl insgesamt weniger Menschen am Coronavirus erkrankt sind. Ärzte und Krankenschwestern müssen zum Teil ohne Masken arbeiten, am Sonntag ist der erste Arzt am Coronavirus gestorben. Bei uns im Süden ist es noch nicht so schlimm, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Ich denke, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland wurde das Virus zu lange unterschätzt.

Wie funktioniert eigentlich der Alltag in Frankreich mit der Ausgangsbeschränkung?

Die Menschen finden immer einen Weg, um rauszugehen. Auf einmal gibt es viel mehr Leute, die Sport treiben, damit sie eine Begründung haben, warum sie sich draußen aufhalten. Ich als Sportler finde es zwar schön, wenn Menschen aktiv sind, aber letztlich glaube ich, das ist auch ein bisschen eine Frage der Disziplin. Die Deutschen sind da aus meiner Sicht disziplinierter als meine Landsleute, auch wenn es immer schwierig ist, in einer Demokratie solche strikten Regeln aufzustellen. Ich hätte mir da von Anfang an einen klareren Weg gewünscht. In einem Landkreis in Frankreich haben sogar noch Wahlen stattgefunden, einen Tag nach der Ausgangsbeschränkung.

Machen Sie sich Sorgen um Ihre Eltern?

Nein. Sie haben einen Garten, sind unabhängig und noch recht fit. Sie haben kein Problem damit, ein paar Wochen daheim zu bleiben. Mein Vater arbeitet ohnehin nicht mehr, meine Mutter ist für eine große, moderne Firma tätig und kann Homeoffice machen. Und wenn sie mal raus gehen, können sie das in unserem kleinen 500-Einwohner-Dorf tun, ohne Leute zu treffen. Wir telefonieren jeden Tag, sie gehen positiv mit der Situation um.

Haben Sie andere Verwandte, bei denen die Situation problematischer ist?

Meine Schwägerin, die in Coburg lebt, hat sich bei einem Festival in Barcelona mit dem Coronavirus infiziert und sich direkt, als sie wieder zuhause war, selbst in Quarantäne begeben. Sie ist so alt wie ich, ihr geht es soweit gut. Ihre Freundin, mit der sie in Barcelona war, war leider nicht so weitsichtig und hat sich noch mit Familie und Freunden getroffen. Ich hoffe, sie hat niemanden angesteckt.

Die größte Gefahr ist das Virus für alte Menschen. Haben Sie noch Großeltern?

Ja, eine Oma. Sie lebt in der Bretagne und ist mittlerweile schon 90 Jahre alt. Um sie mache ich mir in dieser Situation natürlich die größten Sorgen. Sie ist körperlich zwar kaum noch in der Lage, das Haus zu verlassen, wird aber von Pflegekräften versorgt. Ich hoffe, sie steckt sich nicht an. Denn wenn es ums Überleben geht, erhält jemand, der 40 oder 50 ist, bei der medizinischen Betreuung sicher Vorrang vor ihr. Meine größte Angst ist, sie nicht mehr wiederzusehen.

Wie funktioniert der Alltag in dieser Extremsituation bei Ihnen zuhause?

Unser Sohn Louka kann derzeit nicht in die Krippe gehen. Glücklicherweise ist meine Freundin als Grundschullehrerin nun auch erstmal zuhause und kann auf ihn aufpassen. Ich selbst arbeite teilweise im Homeoffice, da immer drei der sechs Leute meines Teams bei unserer Firma in Weißensee vor Ort sein müssen und wir uns da abwechseln können.

Haben Sie, wie viele Menschen, Angst, Ihren Job zu verlieren?

Niemand ist derzeit frei von Existenzängsten. Es könnte sein, dass wir im April teilweise in Kurzarbeit gehen. Mubea versucht die Situation bestmöglich zu lösen, mehr kann man nicht verlangen.

Sport ist, wie Sie bereits erwähnt haben, mehr denn je eine willkommene Ablenkung. Inwieweit können Sie Ihrem Training als Triathlet nachgehen?

Das Mannschaftstraining wurde, wie überall, gestoppt. Jeder trainiert allein. Als passionierter Läufer, der ich schon in Frankreich war, macht mir das nicht so viel aus. Joggen in der Natur geht immer. Fahrrad fahre ich meist daheim auf dem Hometrainer. Nur das Schwimmen ist ein Problem, denn die Hallen haben geschlossen und draußen ist es dafür noch zu kalt.