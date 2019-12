Zehn Spiele, neun Niederlagen, letzter Platz in der ProB Süd. Und dann kommen die Bayern. Die kleinen zwar und auch nur auf Platz zehn. Aber ein Gegner, der zieht. 1400 Zuschauer – fast ausverkauft – wollten am Sonntagabend das Duell der Erfurter Basketball-Löwen gegen die Münchner in der Riethsporthalle sehen. Aus Sicht der Hausherren konnte es nur eine Devise geben: Sieg. Um den Abstand in der Tabelle nicht noch größer werden zu lassen.

Die Vorzeichen standen für das Unterfangen nicht gut. Routinier Robert Franklin fiel wegen einer Meniskus-Operation aus, der lange Tobias Bode stand zwar in der Halle, aber mit einem Brummschädel und Blessuren im Gesicht. Er war vor Wochenfrist von drei Unbekannten verprügelt worden und hatte dabei eine Augenhöhlenfraktur davongetragen. Und auch Lorenz Schiller fehlte verletzt. Verluste, so sollte es das Spiel zeigen, die nicht zu kompensieren waren.

Gute Nachrichten gab es trotzdem. Erfurts Dreier-Kanonier Maximilian Kuhle konnte bis zum Saisonende verpflichtet werden. Er war es auch, der in der ersten Hälfte mit 13 Punkten voranmarschierte (insgesamt 20) und dafür sorgte, dass die Partie zur Pause 45:46 stand. Das Publikum schickte die Löwen mit Applaus in die Kabine.

Das enge Ergebnis zur Spielmitte konnte aber das eigentliche Manko im Spiel der Löwen nicht verdecken: die Defense und die grottige Chancenverwertung. Viel zu leicht durften im Gegenzug die Bayern nach Herzenslust durch die Erfurter Reihen spazieren und punkten. Alle eingesetzten Bayern-Spieler trafen, während sich bei den Löwen viel zu viel auf Kuhle und Alhassan Barrie fokussierte. Die Münchner agierten aber nicht wie ein überlegener Gegner, patzten mit 16 Ballverlusten, aus denen die Hausherren aber zu wenig Kapital schlugen.

Was den Löwen-Geschäftsführer Wolfgang Heyder zwischenzeitlich fluchen ließ „Das ist doch kein Basketball“. Das Spiel hatte ihn schon nach sechs Minuten vom Hocker gehauen. Barrie war beim Wurfversuch unten durchgerauscht und hatte den Chef mit samt Sitzgelegenheit „umgesenst“. Der sah mit düsterer Miene, wie seine Jungs die Gäste viel zu oft zu einfachen Punkten kommen ließ.

Die zweite Hälfte begann, wie die erste geendet hatte: mit einem Erfurter Patzer und mit einem Dreier für die Gäste im Gegenzug. Der Münchner Trainer Demond Greene, Ex-Nationalspieler und in vielen deutschen Topteams des Basketballs aktiv, war sichtlich zufrieden. München sammelte im dritten Viertel 23 Punkte. Die Löwen? Neun. Greenes Team verstand dann auch im letzten Viertel das Unvermögen der Löwen, selbst einfachste Gelegenheiten zu Korblegern oder Freiwürfen – insgesamt zwölf Mal flog der Ball sonst wohin, aber nicht in den Korb – für sich zu nutzen.

Und weil es auch den Freiraum bekam, den man für einfache Treffer brauchte während Erfurt vieles fahrlässig verbaselte. Die Folge: sieben Minuten ohne Punkt. In der Zeit machten die zielstrebig und technisch versierten Bayern-Bubis 14. Und die Löwen? Wenn es nicht läuft, gesellt sich noch die Tücke der Physik hinzu. Der Ball rollt und rollt und rollt im Ring und hüpft dann wieder raus. Wie zum Hohn. Nichts ging mehr. Der Schlusspfiff erlöste die Mannschaft und die Zuschauer. Auf der Tafel leuchtete am Ende ein 76:92. Der zweite Advent – ein Abend ohne vorweihnachtliche Harmonie für die Löwen. Es muss etwas passieren. Aber was?