Trotz aller Nebengeräusche stark gespielt

Erfrischend und mutmachend war er, der Auftritt der U14 des FC Rot-Weiß Erfurt beim hochklassigen Bundesliga-Turnier von Eintracht Sondershausen. Mit dabei waren unter anderem Bayern München, TSG Hoffenheim, Werder Bremen, Hertha BSC Berlin, Union Berlin, RB Leipzig sowie der Nachwuchs einiger Zweit- und Drittligisten.

Dabei ist es momentan schwer, sich bei den Rot-Weißen aufs Wesentliche, das Fußballspielen zu konzentrieren. „Wir hängen komplett in der Luft. Keiner weiß, was los ist. Wir wissen das, was alle wissen. Was den Jugendbereich angeht, gibt es keinerlei Entscheidungen. Ich hoffe einfach nur, dass es weitergeht für die Region, für die Stadt und vor allem für die Kinder“, sagte Erfurts Nachwuchstrainer Martin Heß im Interview mit dem MDR. Später fügte er noch im Gespräch mit unserer Zeitung an: „Die Jungs kriegen das natürlich alles mit. Das macht einem große Sorgen. Der U14-Jahrgang ist sehr stark, was er auch heute hier beweist. So etwas will und kann man nicht einfach aufgeben. Die Einladung zu dem Turnier hat uns sehr geehrt, wir mussten keine Sekunde überlegen. Es macht sehr viel Spaß, alle können eine Menge lernen.“

In Sondershausen zeigte das Team von Heß eine überzeugende Leistung, spielte 1:1 gegen Dynamo Dresden sowie Hertha BSC und gewann 3:0 gegen Hannover. Im Viertelfinale war dann Schluss, nach einem unglücklichen 0:1 gegen Werder Bremen. „So ist Fußball“, schmunzelte Heß nach dem Spiel und sah seine Jungs beim souveränen 2:0 gegen Dresden formverbessert und konsequent aufspielen.

Den Titel holte sich der Nachwuchs aus Hoffenheim mit einem 3:1-Finalsieg über Bayern München. Und für die Erfurter gab es die Erkenntnis, sich nicht verstecken zu müssen, denn mit Platz fünf, der gleichzeitig die Teilnahme für das kommende Jahr sicherte, ließ man mit RB Leipzig und Union Berlin zwei Bundesligisten hinter sich.