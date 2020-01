TSG Hoffenheim gewinnt in Sondershausen

Draußen vor der Sporthalle in Sondershausen standen zwei große Busse. Einer vom FC Bayern München und einer von der TSG Hoffenheim. Und die Größe zählte auch am Samstag. Denn genau diese beiden U-14-Mannschaften waren es, die das Sondershäuser Hallenfußballturnier um den 7. Allianz-Cup bestimmten und zu recht im Finale standen. Und die TSG Hoffenheim holte sich mit einem souveränen 3:1 im Finale den Gesamtsieg.

„Es war ein klasse Turnier“, sagte Enrico Göttlich, Trainer von Gastgeber Eintracht Sondershausen, „Meine Mannschaft war sowas von aufgeregt. Die Hälfte hat die Nacht vorher nicht geschlafen. Es war eine tolle Erfahrung für alle. Das ein oder andere Tor hätten wir noch mehr schießen können, müssen sogar. Aber egal. Das war schon in Ordnung so.“ Letztendlich wurde es für die Eintracht der erwartete letzte Platz. Aber zweimal durfte gejubelt werden. Zunächst schaffte es Mohammad Taheri beim Spiel gegen den 1. FC Magdeburg das 1:1 zu erzielen. Die Halle mit ihren über 450 Zuschauern jubelte ausgelassen. Und im Spiel um Platz elf, gegen Hannover 96, durfte Michelle Herold das zwischenzeitliche 1:1 bejubeln, auch wenn das Spiel am Ende 1:5 verloren ging.

Die Spiele waren überwiegend fair. Nur eine unschöne Szene gab es im Halbfinalspiel zwischen Hertha BSC und Bayern München. Die übereifrigen Hauptstädter überzeugten in dem Spiel eher durch harte Fouls als durch spielerische Elemente. Die Stimmung kochte, so dass es darin gipfelte, dass Eser Bekdemir mit Rot vom Feld flog. Bayerns Trainer versuchte in Windeseile die Verantwortlichen von Hertha zur Vernunft zu bringen, doch vergebens in dem Moment. Nach dem 5:1 für die Münchner ging Berlins Trainer Rejhan Hasanovic vors Mikrofon und entschuldigte in aller Form für das Auftreten seiner Mannschaft.

Herthas Trainer Hasanovic ratlos

„Ich kann es mir gar nicht erklären. So etwas kenne ich nicht von meiner Mannschaft. Wir sind ein multikultureller Verein und alle gehen respektvoll miteinander um. Das sind nicht wir“, sagte Hasanovic im Gespräch hinterher.

Trainer Rejhan Hasanovic entschuldigt sich bei den Zuschauern. Foto: Sebastian Fernschild

Organisator Steffen Heller: „Das war vollkommen überflüssig und ärgert mich auch. Vor allem der Betreuerstab, der Trainer außen vor, ist in dieser Situation mit keinem guten Beispiel vorangegangen. Das darf nicht passieren.“

Die erfreulichen Nachrichten überwogen aber an diesem Tag. So waren die Verantwortlichen von Werder Bremen bei ihrem ersten Gastauftritt in Sondershausen begeistert. „Ein klasse Turnier. Das hat sich für uns total gelohnt. Und wir kommen auch gerne wieder. Das Niveau war super und das Halbfinale für uns ein voller Erfolg. Hut ab vor der gesamten Organisation“, kam Marie-Louise Eta kaum aus dem Staunen wieder heraus.

Erfreulich war auch der Auftritt vom FC Rot-Weiß Erfurt. Mit Spielwitz und Unbekümmertheit zogen die Erfurter bis ins Viertelfinale, in dem beim knappen 0:1 gegen Werder Bremen durchaus mehr drin war. „Aber so ist Fußball“, sagte Erfurts Trainer Martin Heß, „Unsere Jungs haben stark gespielt.“

Sportlich enttäuscht haben RB Leipzig und Hannover 96, die gar nicht erst ins Viertelfinale einzogen. Leipzig wurde 9. und Hannover 11.

Nach den Siegerehrungen fuhren die großen Busse von der TSG Hoffenheim und Bayern München davon. Zuvor kündigten sie an, auch 2021 wieder kommen zu wollen.

