TSV Sundhausen spendet an Kinderhospiz

Schöne Geste durch den TSV Sundhausen 1869! Dieser überbrachte in Form des Vorsitzenden Christian Langer unlängst eine Spende in Höhe von 2000 Euro an das Kinderhospiz Mitteldeutschland. Die stolze Spendensumme ist das Ergebnis einer Versteigerung zur Weihnachtsfeier des Vereins im Dezember 2019.

Vereinsmitglied Marcel Mahr hatte die spontane Idee, seinen gerade erst bei der Tombola gewonnenen Wasserautomaten mit einem Wert von rund 100 Euro gleich wieder zu versteigern – verbunden mit dem Versprechen, den Betrag für einen guten Zweck zu spenden. Der Vorstand war sofort bereit, die Aktion zu unterstützen und versprach wiederum, das Endgebot noch einmal zu verdoppeln.

Die Versteigerung kam bei den Vereinsmitgliedern so gut an, dass innerhalb von kürzester Zeit die überraschende Summe von 1000 Euro geboten wurde. Dieser Betrag, gespendet von Marcel Mahr, Nico Baumbach, Christian Haas und der 1. Männermannschaft, wurde durch den Vorstand auf 2000 Euro erhöht und konnte nun dem Kinderhospiz Mittelthüringen auf dem Sportplatz in Sundhausen überreicht werden. Schnell kamen die Verantwortlichen des TSV Sundhausen überein, das Hospiz auch in der Zukunft zu unterstützen.