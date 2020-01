Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über Meiningen nach Rostock

Der erste Hallentitel der Saison 2019/2020 im Nachwuchs geht nach Nordhausen. Die A-Junioren des FSV Wacker holten sich in Meiningen den Titel bei der Landesmeisterschaft im Futsal. Nordhausen gewann vier Spiele, darunter drei mit 2:1 und spielte nur gegen den späteren Vizemeister SSV Schlotheim remis.

Mit drei Punkten Rückstand zum zweiten Platz belegte der SC 03 Weimar Rang drei. Turnierleiter Patrick Marr, der Vorsitzende der Nachwuchsspielkommission und Verantwortlicher für die Hallensaison, der die Veranstaltung in der Multihalle auch moderierte, sagte über den Verlauf der Finalrunde: „Einzig gegen den späteren Turnierzweiten gab die Elf aus Westthüringen einen Punkt beim 1:1 ab, so dass am Ende es mit 13 Punkten zum Titelgewinn für Wacker Nordhausen reichte. Der SSV Schlotheim musste neben dem Unentschieden noch eine Niederlage gegen die BSG Wismut Gera hinnehmen, womit am Ende die Silbermedaille der verdiente Lohn war.“ In dem fairen Turnier habe der amtierende Thüringer Pokalsieger verdient gesiegt. Die Nordhäuser lösten damit den nicht qualifizierten Titelverteidiger aus Heiligenstadt ab und lösten das Ticket für die Futsalmeisterschaft des NOFV in der Rostocker Ostseehalle.

Den Lohn für die Leistungen erhielten die Mannschaften und die Schiedsrichter Bischoff, Schmitt, Wittler und Tanner (alle Fußballkreis Rhön-Rennsteig) am Ende aus den Händen des 1. Vizepräsidenten des TFV, Peter Brenn, dem Vorsitzenden des Jugendausschusses des TFV, Peter Ott, sowie dem Mitglied des J-Teams, Nicole Vogl.

Als beste Akteure an diesem Tag wurden Torben Schrödenschlager aus Schlotheim, Rune-Kjell Litzenberg (Wacker Nordhausen) und Erik Orlamünde vom SC 1903 Weimar geehrt. Es war ein spannendes und vor allem faires Turnier, bei besten Voraussetzungen, das mehr Zuschauer verdient gehabt hätte.