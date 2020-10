Union Mühlhausen empfängt Spitzenreiter Büßleben zum Topspiel

Nur drei Mannschaften sind in der Fußball-Landesklassen-Staffel 2 vor dem fünften Spieltag noch ohne Niederlage, und zwei davon treffen am Samstag, 10. Oktober im Spitzenspiel direkt aufeinander: Der Zweite FC Union Mühlhausen, der bisher drei Erfolge und ein Remis auf dem Konto hat, erwartet den verlustpunktfreien Ersten Blau-Weiß Büßleben. Anstoß im Stadion an der Aue ist um 14 Uhr.

Die Mühlhäuser sind nach sehr durchwachsener Vorbereitung bestens aus den Startlöchern gekommen. Dem Derby-Auftaktsieg gegen den Staffel-Titelanwärter SG DJK Struth/Diedorf ließ die Elf von Trainer Ronny Aster auch Erfolge beim FSV Sömmerda (3:1) und Motor Gispersleben (6:0) folgen. Im Prestigeduell beim SC Großengottern – dem dritten Team ohne Saisonniederlage – stand es am Ende 1:1.

„Für mich sind beide Spitzenmannschaften“

Geht es nach Aster, dann dürfen sich die Fans auf einen echten Leckerbissen freuen: „Für mich sind beide Spitzenmannschaften, die technisch gut sind“, unterstreicht Aster. Der kann personell aus dem Vollen schöpfen – im Gegensatz zum Gegner.

Die Gäste werden vermutlich nicht in Bestbesetzung anreisen können. „Schade, dass wir ausgerechnet in diesem Spiel große Besetzungsprobleme haben“, umtreibt Blau-Weiß-Coach Mario Wisocki einmal mehr arge Personalnot. Am Donnerstag hatte er lediglich neun Spieler zur Verfügung.

Die SG DJK Struth/Diedorf reist unterdessen am Sonntag, 11. Oktober, zum SV Germania Wüstheuterode. Anstoß dort ist um 15 Uhr. Das Team von Coach Andreas Seipel hat nach der Startpleite gegen Mühlhausen einen Lauf, reihte zuletzt inklusive Pokal vier Zu-Null-Siege in Folge aneinander. „Wir sind gut vorbereitet, haben in den vergangenen beiden Jahren in Wüstheuterode gewonnen. Es wird aber definitiv schwierig, denn Wüstheuterode ist sehr kampfstark“, warnt Torjäger Norman Wohlfeld.

Großvater ist Platzwart in Wüstheuterode

Für DJK-Neuzugang Christoph Göbel wird das Spiel in Wüstheuterode ein besonderes. Sein Großvater ist dort Platzwart. „Ich habe ihm schon gesagt, dass er den Rasen für unser Spiel ordentlich machen soll“, verrät Göbel, der aus dem Eichsfeld stammt, lachend.

Von der Papierform her als Favorit geht der noch unbesiegte Sechste SC Großengottern in sein Auswärtsduell mit dem SV Empor Walschleben am Samstag ab 15 Uhr. Der Aufsteiger ist als Drittletzter noch ohne dreifachen Punktgewinn und hat erst dreimal getroffen.

Der SV Altengottern, zuletzt im Topspiel mit 1:0 beim SV Siemerode siegreich, könnte als Dritter davon profitieren, dass sich Mühlhausen und Büßleben gegenseitig die Punkte abnehmen und näher oben heranrücken. Voraussetzung dafür: Ein Heimerfolg am Sonntag ab 15 Uhr gegen den Zehnten SpG An der Lache Erfurt.