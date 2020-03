USV-Präsident Panse: „Wir können nicht ewig durchhalten“

Mit rund 1500 Mitgliedern ist der Universitätssportverein Erfurt nach dem FC Rot-Weiß der zweitgrößte Sportverein der Stadt. Nimmt man die etwa 3000 Studierenden und Mitarbeiter der Uni und der Fachhochschule hinzu, die jedes Semester die Angebote des USV nutzen, wäre er sogar mit Abstand der größte.

Doch auch ihn plagen durch die Corona-Krise, die den Sport zum Erliegen gebracht hat, Sorgen. Wir sprachen mit USV-Präsident Jens Panse über Absagen und Hoffnungen, Pläne und Hilfen, das Vereinsleben und das Privileg des Laufens.

Der USV ist der zweitgrößte Erfurter Sportverein. Hat er es wegen der hauptamtlichen Mitarbeiter schwieriger als für kleinere Vereine, die Corona-Krise zu überstehen, oder leichter, da man eher Anspruch auf staatliche Unterstützung hat?

Prinzipiell sehe ich da keinen großen Unterschied. Wichtig ist für alle Sportvereine, dass sich die Mitglieder solidarisch zeigen, ihnen erhalten bleiben und ihre Beiträge zahlen. Das ist bei uns mit unseren 18 Abteilungen bisher der Fall. Für unsere fünf hauptamtlichen Mitarbeiter – drei in der Geschäftsstelle und zwei Hallenwarte – beantragen wir ab April Kurzarbeit. Auch unsere selbstständigen Übungsleiter werden wir diesbezüglich beraten, da wir sie nicht verlieren wollen.

Jens Panse, Präsident des USV Erfurt. Foto: FDP

Welche Hilfsmaßnahmen nehmen Sie konkret in Anspruch?

Wir werden neben der Kurzarbeit versuchen, alle Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. Auch der Landessportbund hat angedeutet, dass er versucht, die Sportvereine zu unterstützen. Ansonsten setzen wir wie gesagt darauf, dass unsere Mitglieder uns treu bleiben und unsere selbstständigen und ehrenamtlichen Trainer die Krise gut überstehen.

Und die Mitglieder halten Ihnen die Stange?

Bisher haben wir keine Abmeldungen zu verzeichnen. Einerseits sind die Jahresbeiträge zum Teil schon bezahlt und in vielen Abteilungen recht moderat, andererseits entbindet die Krise nicht von der satzungsrechtlichen Beitragspflicht. Dennoch ist die Solidarität unserer Mitglieder nicht selbstverständlich und ich werde mich in einem Rundschreiben noch einmal ausdrücklich bei allen dafür bedanken.

Fließen die Gelder der Universität sowie der Fachhochschule eigentlich auch, wenn es kein Sommersemester geben sollte oder die Erfurter Sportstätten dann weiterhin geschlossen bleiben?

Wir haben einen Kooperationsvertrag und gehen davon aus, dass wir als USV die Leistungen für das Sommersemester erbringen können. Wenn nicht, müssen wir mit der Uni und der Fachhochschule darüber sprechen.

Aber der Fortbestand des USV Erfurt ist nicht in Gefahr?

Wir haben den Vorteil, dass wir keine Kredite aufgenommen, sondern unsere Investitionen immer aus unseren Rücklagen bezahlt haben. Vereine mit laufenden Verbindlichkeiten haben es da sicher schwerer. Außerdem sind wir krisenerprobt, die Universitätssporthalle hatte ja 2015 für ein Semester wegen der Unterbringung von Flüchtlingen für den Hochschulsport geschlossen. Aber klar, der USV lebt von seinen Mitgliederbeiträgen und dem Angebot für Studierende. Insofern können auch wir diesen Komplettausfall nicht ewig durchhalten und hoffen, dass das Sommersemester stattfinden wird.

Was tun Sie als Verein selbst, um die Auswirkungen der Krise abzumildern?

Auch wir starten in Kürze ein Online-Angebot mit Trainingsvideos. Das richtet sich nicht nur, aber vor allem an die Kinder. Denn wir haben in den letzten Jahren unser Angebot an Kindersport erheblich erweitert und ihnen fallen ja die momentanen Beschränkungen am schwersten.

Leidet das Vereinsleben genauso wie bei einem „herkömmlichen“ Sportverein?

Natürlich. Abgesehen vom Studierendenangebot sind wir ja ein herkömmlicher, wirtschaftlich eigenständiger Sportverein und nicht, wie manche meinen, eine Art Betriebssportgemeinschaft der Uni. Viele Abteilungen hatten interne Veranstaltungen geplant, die nun ausfallen, wie der Karfreitagslauf der Läufer nach Bad Langensalza. So etwas fehlt uns natürlich sehr, auch wir sind gesellige Menschen, die sich treffen und persönlich austauschen wollen.

Mit dem Campuslauf und der deutschen Meisterschaft im Karate mussten zwei Veranstaltungen, die vom USV Erfurt ausgerichtet werden sollten, bereits abgesagt werden. Der Kirschlauf am 14. Juni könnte folgen.

Das hoffen wir nicht. Es soll ja der 20. Jubiläumslauf werden. Ich habe gerade die Entwürfe für die Jubiläumsmedaillen auf dem Tisch. Die werde ich sicherheitshalber ohne Datum in Auftrag geben, damit wir sie notfalls auch nächstes Jahr verwenden können, falls der Kirschlauf doch ausfallen sollte.

Wie unterscheidet sich eigentlich Ihr aktueller Arbeitsalltag von dem vor der Krise?

USV-Präsident bin ich ja ehrenamtlich, auch wenn das viel Zeit beansprucht. An der Universität bin ich hauptsächlich für das betriebliche Gesundheitsmanagement, also alle Angebote zur (präventiven) Gesundheitsförderung, zuständig. Mein Einzelbüro darf ich weiterhin nutzen. Aktuell tagt alle zwei Tage der Krisenstab per Telefonkonferenz. Der von mir geplante Gesundheitstag am 15. Mai wird wohl nicht in der Form stattfinden können.

Wie auch der Rennsteiglauf einen Tag später. Schmerzt Sie das als passionierten Läufer sehr?

Ja, schließlich war ich die letzten 35 Jahre immer dabei. Auch wenn es diesmal wegen körperlicher Probleme nicht der Ultra-Marathon geworden wäre. Dennoch muss ich sagen, dass wir Läufer in einer privilegierten Situation sind. Deshalb sage ich allen, die über abgesagte Wettkämpfe jammern: Mensch, freut euch, dass ihr in den Wald gehen, euren Sport ausüben und damit euer Immunsystem stärken könnt! Und falls es bis dahin wieder möglich ist, werden ich und einige andere uns sicher am 16. Mai dennoch auf dem Rennsteig verabreden, das ist einfach Tradition.