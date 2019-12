Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verkorkste zweite Hälfte für die HSG Saalfeld/Könitz

Es wurde nichts mit der Überraschung: Die HSG Saalfeld/Könitz verlor am Samstag in der Handball-Landesliga beim Spitzenreiter, der SG Schnellmannshausen, und geht damit mit der zweiten Niederlage in Folge aus dem Sportjahr 2019.

Die Gäste wussten in der samstäglichen Partie nur in Hälfte eins zu gefallen. Da brachten sie die Gastgeber, die bislang erst zwei ihrer Punktspiele verloren, immer wieder in Verlegenheit. Die Folge war mehrfach die Führung in einer bis dahin engen Partie. Mehr noch: Zur Halbzeit gingen die Männer von Trainer Christian Wolfram mit einer 14:13-Führung in die Kabine – und damit mit der Hoffnung, vielleicht doch nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten zu müssen. Doch der Beginn der zweiten 30 Minuten war dann gar nichts für die Gäste. Zwar gelang noch der 15:15-Ausgleich, doch danach sorgte Schnellmannshausen mit einem 4:0-Lauf für eine Art Vorentscheidung. Die folgende Auszeit trug auch keine Früchte: Die SG baute mit einem 5:0-Lauf die Führung weiter aus und schaukelte danach unter lautstarken Anfeuerungsrufen des Publikums den Vorsprung souverän über die Ziellinie. Die HSG-Akteure, bei denen Lukas Kriesche und Felix Möller mit je sechs Treffern am erfolgreichsten waren, mussten damit die vierte Niederlage im zwölften Saisonspiel hinnehmen. Durch die beiden jüngsten Niederlagen – bereits in der Vorwoche verloren die Saalfelder und Könitzer etwas überraschend mit 27:28 beim Nordhäuser SV – rutscht der Landesligist aus dem Landkreis auf den sechsten Tabellenplatz. Doch der Abstand nach oben, zu den ersten drei Plätzen, ist trotz der Pleite im jüngsten Spitzenspiel nicht zu groß. Die Punktspiele gehen für die HSG-Handballer am zweiten Januar-Wochenende weiter. Dann fährt die Truppe von Christian Wolfram zum derzeitigen Tabellenvorletzten, der HSG Hörselgau/Waltershausen. Und das Ziel dort kann eigentlich nur Auswärtssieg heißen, was aber nicht leicht wird.