Oliver Henne (am Ball) setzt zum Wurf an gegen Gästetorwart Andreas König.

Handball VfB Mühlhausen II weiter in der Erfolgsspur

Mühlhausen Die Handballer haben ihre Mini-Serie mit einem Sieg gegen den SV Petkus Wutha-Farnroda in der Landesliga fortgesetzt.

Die Handballer der zweiten Mannschaft vom VfB TM Mühlhausen haben in der Landesliga einen mehr als positiven Jahresabschluss hingelegt. Im letzten Heimspiel siegte die Mannschaft gegen SV Petkus Wutha-Farnroda mit 30:25 (16:10). Damit kommt nach vier Siegen in Folge die Winterpause eigentlich zu einem denkbar unglücklichen Zeitpunkt.

Im Vorfeld war das für die Mühlhäuser sicherlich eine knifflige Aufgabe, kam der SV Petkus Wutha-Farnroda doch mit dem ehemaligen VfB-Erfolgstrainer Edmund Nositschka, der die Müntzerstädter aus dem Effeff kennt. Doch von Beginn an nahm der VfB das Heft des Handelns in die Hand. Daniel Strache und Luca Fabrice Hesse drückten in der Anfangsphase der Partie ihren Stempel auf. Schnell zog das Team von Trainer Dirk Henne mit 6:2 davon. Und die Führung, die zeitweise bis auf sieben Tore anwuchs, sollten die Mühlhäuser auch nicht mehr aus der Hand geben.

Hesse geht voran

Mit sieben Toren war Hesse so auch der erfolgreichste Schütze im Trikot des VfB, gefolgt von Oliver Henne (6 Tore), Strache (5), Lennart Adam (5), Zlatko Petrov (4) und Erik Richter (3). Schon daran sieht man, wie ausgeglichen der VfB in dieser Saison agiert. Überwintern wird das Henne-Team jetzt auf einem starken vierten Tabellenplatz mit 12:6 Punkten. Und das, obwohl man noch ein Spiel weniger ausgetragen hat als die Konkurrenz auf den ersten drei Plätzen. Klassenprimus bleibt die noch ungeschlagen Mannschaft von der HSG Saalfeld/Könitz (19:1), gefolgt von Wölfe Erfurt (18:2) und dem HSV Apolda 1990 II (15:5).

Im neuen Jahr starten die Mühlhäuser am 21. Januar (16 Uhr) bei der HSG Hörselgau/Waltershausen, die nur einen Platz hinter dem VfB lauern. Mit einem Sieg wäre dann sogar der Sprung auf Platz drei drin, sollte Apolda zeitgleich gegen den Spitzenreiter aus Saalfeld Federn lassen.