In der Fußball-Kreisoberliga feierte der VfL Hüpstedt ein 2:0 über die SpG Birkungen 07 und eroberte die Spitze, da durch das Sportverbot im Landkreis Eichsfeld nur drei Begegnungen stattfanden.

Wenn es so etwas wie ein typisches Kampfspiel gibt, dann waren es die 90 Minuten in der Gemeinde Dünwald. Beide Mannschaften boten nichts für Feinschmecker in Sachen Fußball. Sie bemühten sich zwar um konstruktiven Spielaufbau, doch die Fehlerquote war beiderseits einfach zu hoch. Die Gäste aus dem Landkreis Eichsfeld hatten mehr Ballbesitz und waren aktiver, die defensiv solide agierende Hüpstedter Abwehr hatte aber keine Probleme, die Bälle abzufangen.

Da auch die Gegenstöße der Gastgeber nicht zwingend und zu ungenau waren, passierte nicht viel in den Strafräumen. Es ging zwar hin und her, doch der Ball wirkte wie eine „Flipperkugel“ zwischen den Mannschaften.

Ein Freistoß von Birkungens Vincent Michalek erreichte im Strafraum seinen Mitspieler Philipp Nimser, der mit seinem Linksschuss knapp vorbei zielte. Das war nach knapp einer halben Stunde die erste offensive Aktion der Elf von Trainer Daniel Siebert. Für die Platzherren antwortete der erfahrene Frank Reinecke mit einem Schuss aus 18 Metern, den Schlussmann Benjamin May hielt.

Der einzige sehenswerte Angriff der Hüpstedter im ersten Abschnitt brachte dann die Pausenführung. Über eine Ballstafette von drei Stationen legte Reinecke per Kopf zu Lucas Roth (37.) ab, der von der rechten Seite kommend nach innen zog und mit einem Flachschuss einnetzte.

Das gleiche Bild bot sich auch nach der Pause, es gab kaum Strafraumszenen auf beiden Seiten. „Es war ein zweikampfbetontes Match, in dem wir die bessere Spielanlage hatten und der VfL Hüpstedt mehr mit Kontern und langen Bällen operierte, aber auch nicht durchschlagskräftig war“, formulierte es der Birkunger Coach Daniel Siebert nach dem Nachbarschaftsduell treffend. Beide Torhüter verbrachten einen geruhsamen Sonntagnachmittag. Die torgefährlichste Szene der Birkunger war ein krachender Freistoß von Routinier Christian Zwingmann, der knapp über die Querlatte strich (81.).

Dies animierte die Dünwälder zu ihrem zweiten gelungenen Spielzug, der die endgültige Entscheidung brachte. Daran beteiligt waren mit Frank Reinecke und Lucas Roth die gleichen Protagonisten wie beim Führungstor, diesmal allerdings mit vertauschten Rollen. Der 23-jährige Roth stürmte über die rechte Angriffsseite, seine präzise Eingabe veredelte der routinierte Angreifer Reinecke (83.) zum 2:0.

„Den Unterschied machte die hundertprozentige Chancenverwertung der Hüpstedter, aus zwei Aktionen zwei Tore“, sagte Birkungens Trainer Daniel Siebert zusammenfassend. Sein Hüpstedter Gegenüber Thomas Grabe freute sich über den dritten Heimsieg seiner Mannschaft in Folge: „Ein letztendlich verdienter Erfolg aufgrund unserer kämpferischen Einstellung über die gesamte Spieldauer und einer guten Defensivarbeit.“

In einem weiteren Spiel trennte sich der Aufsteiger und Vorletzte VfB Beberstedt von Blau-Weiß Lengenfeld/Stein mit 2:2 (1:1). Schon nach drei Minuten hatte Torjäger Patrick Hedderich seine Blau-Weißen in Führung gebracht. Die Hausherren benötigten die Mithilfe des Lengenfelders Florian Degenhardt, um in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs zum 1:1 zu kommen. Hedderich (54.) sorgte für die erneute Führung, die Maximilian Cotte (72.) noch egalisierte.

Die SpVgg Faulungen unterlag dem Tabellendritten SG DJK Struth II mit 1:2 (1:0). Mit dem Pausenpfiff sorgte Simon Anhalt für die Führung der Gastgeber. Robin Vogt (51.) und Niko Neuschl (76.) drehten mit ihren Toren das Spiel zugunsten der Struther.