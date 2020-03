Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Völker verlässt Schwarz-Weiß Erfurt

Nach nur einem Jahr als Trainer beim Volleyball-Bundesligisten Schwarz-Weiß Erfurt verlässt Florian Völker die Thüringer wieder. Wie Präsident Michael Panse bekanntgab, geschieht das ausschließlich auf Wunsch des Coaches. „Florian Völker ist Anfang Februar an uns herangetreten und hat uns um Freigabe gebeten. Er hat ein lukratives Angebot erhalten, wo er den nächsten Schritt in seine Trainerkarriere gehen kann, was er unbedingt annehmen wollte“, sagt Panse. Seit gestern ist klar: Der 28-Jährige wird zum Ligakonkurrenten Vilsbiburg wechseln. Er wird damit Nachfolger von Timo Lippuner, der in die Schweiz zurückgekehrt ist.

„Florian hat mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison gespielt und die Ziele, attraktiven Volleyball zu zeigen und den sportlichen Klassenerhalt zu schaffen, erreicht. Gerne hätten wir mit ihm weiter gearbeitet“, sagt Panse. Wie der Erfurter Präsident mitteilt, läuft die Suche nach einem neuen Trainer auf Hochtouren. „Wir sind in guten Gesprächen mit einem potenziellen Nachfolger. Wir hoffen, zeitnah eine Lösung für die kommende Saison präsentieren zu können.“ Denn es müsse aufgrund einiger Abgänge eine neue Bundesliga-Mannschaft zusammengestellt werden.