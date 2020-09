Volleyball: Gothas Trainer Martin Fischer baut auf gute Mischung

Gotha. Im Interview blickt der neue Coach des VC Gotha II, Martin Fischer, auf die am Samstag beginnende Saison in der Volleyball-Regionalliga.

Der VC Gotha hat den Zweitbundesliga-Unterbau personell kräftig durchgemischt und neu aufgestellt. Der Nachwuchs der U 16 spielt nun in der Herren-Bezirksliga als VC Gotha IV, die Dritte hat bereits die ersten Thüringenliga-Punkte erkämpft und die Zweite, die beim Saisonabbruch im März auf Landesmeisterkurs lag, startet am Samstag in ihre erste Regionalliga-Saison. Vor dem Heimspiel gegen den SV Bad Düben (15 Uhr, KGS-Sporthalle, Leinastraße) sprachen wir mit Trainer Martin Fischer (36).