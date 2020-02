Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volleyball: Harter Kampf von Wiehes Frauen wird nicht belohnt

Ausgerechnet am wichtigsten Spieltag der Saison in der Bezirksliga fehlte den Volleyballerinnen vom SV Rot-Weiß Wiehe die halbe Stamm-Sechs: Juliane Bunk, Nadine Lehmann und Virginia Borchardt. Trainer Christoph Müller zeigte sich dennoch zufrieden mit seiner Mannschaftsaufstellung. Zum Auswärtsspiel nach Bischofferode waren neben den alten Hasen wie Annett Spenner, Pharima Müller und Katja Wagner auch die Nachwuchskräfte Vanessa Main und Jule Janetzky am Start. Esther Rönnecke gab mangels Centerspielern ihr Debüt als Mittelblock. Komplettiert wurde das Team durch die angriffsstarke Lysann Fiebig und die flinke Stefanie Brix im Zuspiel. Gegen die beiden Tabellenführer VfB Bischofferode II und BSG Einheit Sömmerda rechneten sich die Rankestädterinnen von vornherein wenig Chancen aus, hatten jedoch zum Ziel, sich so gut wie möglich zu verkaufen. Dies gelang dann sogar besser als gedacht. So verblüfften die Wieheschen ihre Gastgeber zunächst mit einer stabilen Abwehr und allseitiger Beweglichkeit. 25:18 und 25:21 gingen die ersten Sätze auf das Wiehesche Konto. Danach nahm Bischofferode so richtig Fahrt auf und glich nach Sätzen aus (14:25/15:25). Anders als in der Hinrunde fiel diesmal im Tiebreak die Entscheidung zugunsten Bischofferodes, während Wiehe sich 9:15 und 2:3 geschlagen geben musste.

Der kräftezehrende Kampf forderte im folgenden Spiel gegen Sömmerda seinen Tribut. Nach einem klaren 13:25 im ersten Satz kam Wiehe überraschend gut in den zweiten Satz und holte diesen mit 25:22, dank der starken Aufschlagserien von Pharima Müller und Jule Janetzky und gleichzeitig sehr wacher Angriffs- und Blockarbeit in der vorderen Linie. Zur gewohnten Sicherheit zurückgefunden leistete sich Sömmerda nur noch selten Fehler, während auf Wiehescher Seite Kondition und Durchschlagskraft deutlich nachließen. 12:25 und 18:25 ging das Spiel (3:1) verdient an Sömmerda.