Volleyball-Ikone im Unruhestand

Er ist in Gotha bekannt wie ein bunter Hund und prägte den Volleyball über Generationen. Am heutigen Freitag feiert Peter „Pit“ Ludwig seinen 80. Geburtstag – stilecht auf dem Volleyballfeld mit dem Nachwuchs. Unsere Zeitung gratuliert dem passionierten ehemaligen Sportlehrer und blickt mit dem Jubilar auf ein bewegtes Leben zurück.

Mit 80 noch Trainer

Eigentlich ist das verrückt. So viele Trainer in dem Alter gibt es gar nicht mehr. Ich stehe immer noch täglich auf dem Volleyballfeld, erst kürzlich hat eine Grundschule wieder angefragt, ob ich wieder Stunden geben würde. Ich mache mir jetzt noch mehr Gedanken, wie ich bei den Kindern neue Elemente einbringe, damit sie sich noch besser entwickeln. So etwas geht mir sogar nachts durch den Kopf. Klar ist nicht immer alles Friede, Freude Eierkuchen, weil jedes Kind, jeder Jugendliche eine eigene spezielle Persönlichkeit ist. Die Freude darüber, wie sich Kinder entwickeln und durch hervorragende Ergebnisse danken wiegt allen Einsatz auf.

Generationen

Die Leidenschaft für den Volleyball ist über die Generationen geblieben. Für mich hat der Medizinball seinen festen Platz. Der fördert die Athletik und unter anderem einen schnellen Armzug. Ein wichtiger Faktor ist auch die Disziplin. Ordnung und Pünktlichkeit – das muss schon sein. Da gibt es keine speziellen Probleme. Natürlich sind die Jungen in ihrer Entwicklung unterschiedlich. Alle Jugendliche danken ihrerseits durch großen Einsatz und hervorragende Ergebnisse. Die erreichten Landesmeister, mitteldeutschen Meister, Regionalmeister und Teilnahme an den deutschen Jugendmeisterschaften in den vergangenen sieben Jahren kann ich nicht an meinen zehn Fingern abzählen. Ich verfüge über einen großen Erfahrungsschatz, achte aber auch gerne auf Kleinigkeiten. Wenn jemand Geburtstag hat, gibt es schon einmal ein kleines Stück Kuchen. Wie viele bei mir durch die Schule gegangen sind? Schwierig zu sagen bei drei Generationen, die unter mir trainiert haben.

Spitzname Pit

Den hat mir damals in den 50er Jahren mein Sportlehrer Armin Bode gegeben. Von ihm habe ich mir vieles abgeschaut. Bei diesem Spitznamen ist es geblieben.

Die aktuelle Saison

Ich versuche, jedes Spiel der Ersten anzuschauen. Jahrelang habe ich ja auch die Balljungen gestellt. Nun ist das ja nicht so, dass die nur mit einmarschieren wie beim Fußball. Sie haben ja richtige Aufgaben. Es sind sieben Kinder, die um das Spielfeld herum stehen und sich den Ball so zurollen, dass es nicht stört. Zum anderen muss immer beim Aufschläger ein Kind sein, das den Ball zuspielt. Den darf man aber nicht so einfach zuwerfen, sondern aufprallen. Zwei Kinder müssen zudem parat stehen, um Schweiß vom Parkett zu wischen.

Eltern

90 Prozent der Eltern opfern sich auf. Manche bringen ihre Kinder jede Woche aus der Nähe von Weimar oder aus Sachsenbrunn zu mir, und das schon seit Jahren. Auch wenn Wettkämpfe sind, stehen sie mit ihrem Auto parat. Ohne ihren Aufwand wäre vieles nicht möglich. Dafür habe ich mich schon öfters bedankt. Nationalspieler Mindestens sieben oder acht Leute sind später Nationalspieler geworden. Andreas Grasreiner zum Beispiel wurde nach Leipzig delegiert und hat über 250 Länderspiele bestritten. Später hat er die Bundesliga-Frauen von Bayer Leverkusen trainiert. Zu vielen habe ich noch Kontakt, egal ob sie noch in Gotha wohnen oder nicht.

Trickserei

Bei den Spartakiaden wurden später Größennormen gesetzt. In dem einen Jahr, ich hatte eine siebte und achte Klasse, waren Zwillinge dabei – Topspieler, aber leider nur 1,74 m groß. Nach der Norm hätten sie aber mindestens 1,76 m sein müssen. Die hätten nicht mitkommen können. Also habe ich die Holzhochsprungständer, mit denen die Größe überprüft wurde, auseinandergeschraubt, zwei Zentimeter abgeschnitten und wieder zusammengebaut. Die Skala habe ich ja nicht verändert. Auf die Idee, dass da zwei Zentimeter fehlen, wäre nie einer gekommen. Die Jugendlichen aus den Sportschulen haben sich nur gewundert. Auf einmal waren alle größer. Denen habe ich das aber ganz locker erklärt. Sie wüssten doch aus dem Biologie-Unterricht, dass der Mensch am Morgen immer größer als am Abend ist. Ja, ja, das hätten sie gehört. So habe ich die Zwillinge durchgebracht, und von den 16 Bezirken haben wir dann den vierten Platz belegt.

Das letzte Spiel

Für mich persönlich war das nicht gewinnbringend. Mit der Erfurter Mannschaft haben wir in Offenburg gespielt. Ich hatte damals zwei Ärzte mit im Team. In so einer „Scheiß“-Abwehraktion habe ich mir eine schwere Zerrung im Oberschenkel geholt. Abends gingen alle zum Bankett, ich konnte mich kaum bewegen. Da haben die mir zum einreiben eine Salbe gegeben. Ich wusste ja, wie scharf das Zeug ist, und habe mir gleich die Hände gewaschen. Trotzdem blieb ein kleiner Rest an den Fingern und rieb mir die Stirn. Auf einmal fing diese an zu brennen. Also habe ich mir Handtücher geholt, diese nass gemacht, draufgelegt. Nix half, ich bekam Schüttelfrost – und der Rest war am Feiern. Also bin ich wieder an den Schrank und hatte Glück, dass da Wolldecken drin waren. Als ich endlich einschlief und dachte, jetzt habe ich meine Ruhe, kam ein Mitspieler rein. Der legte sich hin und fing an zu schnarchen. Der Abend und die Nacht waren für mich gelaufen. Am nächsten Tag habe ich mit der Einnahme von Tabletten versucht, fit zu werden. Ich wollte das entscheidende Spiel unbedingt mitspielen. Aber ich bin auf das Feld und merkte, dass nix ging. So ist das eben.

Position

Damals war das nicht so spezialisiert wie heute. Ich war meistens Zuspieler. Heute hast du ein Spielsystem mit 1 – 5. Das gab es so früher nicht. Als Angreifer musstest du früher alles können – blocken, schmettern, abwehren.

Jugendsünde

Unser Elternhaus stand genau gegenüber vom Quartier der US-Armee, die nach dem Krieg bei uns stationiert war. Mit fünf Jahren war ich ein Lausbub und habe die Büchsen von den Autos geklaut, obwohl ich gar nicht wusste, was drin war. Später haben wir festgestellt, dass es Leberwurst war. Dieses Aroma habe ich heute noch in der Nase.

Ärgerlichster Moment

Im FDGB-Pokal waren wir mit Dynamo Gotha als Bezirksligist in Arnstadt Ausrichter eines Turniers, an dem mit DHfK Leipzig, SC Leipzig und Karlshorst drei höherklassige Teams teilnahmen. Auf einmal führten wir gegen den SC Leipzig, die mit vielen ehemaligen Nationalspielern antraten, mit 2:0 in den Sätzen und eine Sensation war greifbar. Und was macht Schiedsrichter Fritz Döring, der spätere DDR-Nationaltrainer? Der hat uns das Ding link gepfiffen. Nach dem Spiel bin ich auf ihn zu und habe gefragt: Was war denn das jetzt? Da hat er mir unter vier Augen gesagt, es könne doch nicht sein, dass Gotha gegen Leipzig gewinnt. Jetzt kann ich darüber lachen. Aber damals wäre es eine Wahnsinnssache gewesen.

Eigene Anfänge

Die ersten Schritte habe ich mit 12 Jahren im Ferienlager gemacht. Mit 14 fing ich an, alles intensiver anzugehen, auch weil uns keiner trainiert hat. Als ich 16 wurde, bin ich dank einer Bescheinigung vom Sportarzt direkt zu den Erwachsenen gegangen. Heute ist das normal, dass Jungs in dem Alter bei den Erwachsenen mitspielen. Früher die Ausnahme.

Familie

Wir waren sieben Geschwister, davon zwei Zwillingspärchen, ich bin leider der Einzige, der noch lebt. Natürlich fehlen einem die Lieben. Mein Zwillingsbruder Bernd ist leider vor 10 Jahren, zu früh, gestorben. Er hat aber mehr im Fußball gewerkelt, war auch Schiedsrichter.