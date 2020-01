Volleyball: Souveräne Schwerinerinnen gewinnen bei Schwarz-Weiß Erfurt 3:0

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die stillen Hoffnungen erfüllten sich nicht. Die Bundesliga-Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt konnten im ersten Heimspiel des neuen Jahres für keine Überraschung sorgen. Vor knapp 800 Zuschauern in der Erfurter Riethsporthalle mussten sie am Sonnabend dem SSC Palmberg Schwerin beim 0:3 (-19, -21, -22) die Punkte überlassen. Der zwölffache deutsche Meister wahrte damit seine Tabellenführung. Die Erfurterinnen liegen weiter an vorletzter Stelle. Bei einem Sieg gegen Münster würde Suhl unterdessen noch an Schwarz-Weiß vorbeiziehen.

Bei über weite Strecken knappen Sätzen spielte der mit dem Zug angereiste Favorit aus Mecklenburg-Vorpommern immer dann seine Qualität aus, wenn er sie am dringendsten benötigte. Jeweils am Satzende sorgten die US-Amerikanerin Mckenzie Adams, die Ungarin Greta Szakmáry sowie die insgesamt herausragende Niederländerin Nicole Oude Luttikhuis mit ihrer Schlagkraft dafür, die Durchgänge nach Hause zu bekommen.

Die Erfurterinnen leisteten Widerstand, mühten sich und erzielten nicht zuletzt durch Neuzugang Barabara Dapic sowie durch Angriffsbank Danielle Brisebois eine ganze Reihe schöner Punkte. In Summe aber konnten die Thüringerinnen die Chance nicht nutzen, um die bei einigen Aufschlägen patzenden Gäste in Bedrängnis zu bringen. Sie offenbarten selbst leichte Fehler. Zwei Netzberührungen zum 21:24 und 21:25 im zweiten Satz bildeten beredtes Zeugnis.

Vor allem im dritten Abschnitt nutzte der Bundesliga-Primus die Nachlässigkeiten gnadenlos aus und kam einem ungefährdeten elften Saisonsieg. Die Frauen um Trainer Florian Völker hingegen müssen bei zwölf absolvierten Spielen auf ein zweites Erfolgserlebnis nach dem 3:2-Sieg gegen Aachen warten. Am Mittwoch besteht die nächste Möglichkeit. Dann geht es nach Münster und die Hoffnung ist einen Tick größer.