Vorfreude auf Rot-Weiß beim FC An der Fahner Höhe

Es war das Aufeinandertreffen zweier Herbstmeister – und insofern für beide zu Beginn der Vorbereitung auf die Rückrunde ein richtiger Härtetest. Der FC Erfurt Nord, Spitzenreiter der Fußball-Landesklasse, Staffel 2, empfing am Donnerstagabend den Primus der Thüringenliga, den FC An der Fahner Höhe. „Ich traue Nord den Aufstieg in die Thüringenliga absolut zu, wenn sie im Kopf klar bleiben. Sie haben eine gute Mischung und eine eingeschworene Truppe“, lobt Fahner-Coach Tobias Busse nach dem leistungsgerechten 2:2 den Gegner. „Für uns war es nach zwei Monaten das erste Spiel draußen und nach zwei intensiven Trainingswochen gleich ein guter Härtetest.“

Für die Busse-Elf war es das erste von sechs Testspielen, bevor die Mission Meisterschaft und möglicherweise Aufstieg in die Oberliga mit dem ersten Rückrundenspiel gegen Arnstadt am 1. März beginnt. Das Gros der Mannschaft wolle laut Busse diesen Schritt gehen. Die Chancen, dass der Verein aus Dachwig auch die wirtschaftlichen und strukturellen Voraussetzungen schafft, um das Abenteuer Oberliga anzugehen, sieht der sportliche Leiter Rolf Cramer momentan bei „fifty-fifty. Bedingung für den Aufstieg ist ohnehin, dass wir Erster werden und alle im Verein, vom Betreuer bis zum Vorstand, die Entscheidung mittragen.“

Erst einmal gilt es, die sportlichen Weichen zu stellen, um in der Thüringenliga Rang eins vor den starken Verfolgern Ehrenhain (punktgleich), Eisenberg (sechs Punkte zurück) und Wismut Gera (sieben) zu verteidigen. „Wir müssen keine grundsätzlichen Dinge verändern, denn bei 15 ungeschlagenen Spielen hat man vieles richtig gemacht“, gibt sich Trainer Busse selbstbewusst. Er will mit der Mannschaft in den nächsten Wochen vor allem an der Athletik und Kondition feilen, damit sie möglichst verletzungsfrei durch die Rückrunde kommt.

Dabei muss zuvorderst der Ausfall des am Knie operierten Kapitäns und Abwehrchefs Artur Machts bis Jahresende kompensiert werden. „Ich werde jetzt in Dachwig kein Kopfballpendel aufhängen“, spielte Busse auf die nun fehlende Kopfballstärke Machts’ vorn wie hinten an.

Busse lobt Schuchardt und sieht offenes Rennen bei den Torhütern

Auf dem Papier ist Robert Lischke, der ihn als Kapitän ersetzt, die sinnvollste Lösung für seinen Platz in der Innenverteidigung. „Allerdings möchte ich unsere Doppelsechs mit Lischke und Dimo Raffel, die in der Hinrunde großen Anteil am Erfolg hatte, ungern auseinanderreißen“, so Busse. Gegen Nord testete er Rechtsverteidiger Max Kruse innen, auch der bald zurückerwartete Langzeitverletzte Tobias Kupke könne dort spielen.

Eine Option für die Außenbahn wurde indes kurz vor dem Ende der Wechselfrist noch präsentiert. Marco Schuchardt, zuletzt bei Landesklasse-Aufsteiger Gispersleben und zuvor bei Nord, schließt sich im Winter den Dachwigern an. Dem 29-Jährigen – ein feiner Techniker, der als nicht ganz einfacher Charakter gilt – traut Busse zu, in der Rückrunde eine wichtige Rolle als offensiver Außen zu spielen. „Ich finde es gut, wenn ein Spieler selbstbewusst ist. Man muss das nur in die richtigen Bahnen lenken“, sagt Busse über den Neuzugang.

Beim Duell auf der Torwartposition zwischen Julian Schorch und Rückkehrer Attila Notas, der den wieder abgewanderten Max Bresemann ersetzt, sieht Busse ein offenes Rennen: „In der Hinrunde waren Brese und Schorchi auf einem Niveau und haben sich die Einsätze geteilt, so wird es auch mit Atti und Schorchi in den Testspielen laufen. Aber grundsätzlich bin ich ein Freund einer klaren Nummer eins.“

Mit einer Aktion sorgte der FC An der Fahner Höhe zuletzt abseits des Feldes für Aufsehen. Nach dem Rückzug des FC Rot-Weiß Erfurt aus der Regionalliga haben die Fahnerschen alle Vereinsmitglieder und Dauerkartenbesitzer von RWE eingeladen, in der Rückrunde kostenlos zu den Heimspielen nach Dachwig zu kommen. „Das haben meine Spieler Robert Lischke und Nick Walter initiiert. Ich finde das eine super Aktion, denn als einer, der dort von der E-Jugend bis zu den Männern gespielt hat, lässt mich die Entwicklung bei RWE natürlich nicht kalt“, freut sich Busse über die Solidaritätsbekundung.

Vielleicht treffen sein alter und sein neuer Verein ja in der nächsten Saison in der Oberliga aufeinander. „Das wäre eine schöne Sache.“