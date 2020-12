Vorzeitige Winterpause für Westthüringens Fußballer

Die Ligen des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) und des Thüringer Verbandes (TFV) machten es vor, nun zog der KFA Westthüringen nach. Auf einer am Montag einberufenen Sitzung beschlossen die Verantwortlichen, den Spielbetrieb in den Ligen vorzeitig bis mindestens zum 29. Januar 2021 einzustellen. Damit gehen die Teams in die Winterpause, die Regelung umfasst sowohl den Erwachsenenbereich inklusive Alte Herren sowie den Nachwuchs.

Frühestens zum 30. Januar, so informierte Spielausschuss-Vorsitzender Bertram Schreiber, würde der Spielbetrieb im Herrenbereich wieder aufgenommen. Dabei wird den Mannschaften eine Vorbereitungszeit von mindestens 14 Tagen garantiert, unabhängig vom tatsächlichen Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Spielbetriebes. Den Wiederbeginn im Nachwuchs- und im AH-Bereich legen die zuständigen Ausschüsse eigenständig in Abhängigkeit der politischen Entscheidungen fest. Auch hier wird den Mannschaften eine Vorbereitungszeit von mindestens 14 Tagen garantiert. Mit Wiederbeginn des Spielbetriebes in allen Spiel- und Altersklassen werden zuerst die aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallenen Spieltage gespielt. Den Schwerpunkt nach Wiederbeginn des Spielbetriebes stellt die Beendigung der Hinrunde in allen Spiel- und Altersklassen dar. Weitere Festlegungen zur Weiterführung des Spielbetriebes nach Beendigung der Hinrunde werden zeitnah getroffen und kommuniziert.