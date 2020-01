Wacker-Fans wollen nun auch Vereinsmitglieder werden

Nach der Gründung eines Mitglieder- und Fanbeirates bei Wacker Nordhausen haben sich schon über zwanzig Anhänger bereit erklärt, dem FSV, der aktuell rund 300 Mitglieder hat, beizutreten. Der Beirat verstehe sich als Bindeglied zwischen Mitgliedern, Fans, Präsidium und Vereinsmitarbeitern. Man fordere Transparenz ein, sagte Helmut Grabias im Auftrag des sechsköpfigen Sprecherrates. Zu dem gehören neben Grabias die Vereinsmitglieder Jana Böhmert, Heiko Rüdrich und Karl-Heinz-Schröter sowie die Fanvertreter Max Hiep und Christoph Knoche.

Man wolle mit Präsidium und Ehrenrat die Mitgliederversammlung vorbereiten. Dabei sollen Satzungsänderungen vorbereitet werden, die „eine breite demokratische Kontrolle der Vereinsgremien sicherstellen“. Ziel sei es, einen Vertreter des Mitgliederbeirats ins Präsidium zu entsenden. Stark kritisiert wurde von den Anhängern die Informationspolitik des Vereins, der nach der Insolvenz der Spielbetriebs-GmbH die Gerüchteküche befeuert habe. Betroffen davon war unter anderem auch Schatzmeister Sven Pistorius, der sich den Fragen der Fans stellte. Es sei nun eine große Herausforderung, das verlorene Vertrauen in der Öffentlichkeit sowie bei Sponsoren, Mitgliedern und Fans wieder herzustellen. Das Präsidium nehme das Engagement der Anhänger sehr positiv auf. Kritik übte Pistorius, der für das neue Präsidium nicht mehr zur Verfügung steht, an Wacker-Präsident Nico Kleofas. Der hatte in der Thüringer Allgemeinen gesagt: „Wir haben Fehler gemacht“. Das habe ihn und die Präsidiumsmitglieder „etwas irritiert“. Kleofas sei alleiniger Geschäftsführer der nun insolventen Spielbetriebs-GmbH gewesen und trüge die Verantwortung, so Pistorius. Für die nächste Zusammenkunft des Mitglieder- und Fanbeirats ist Präsident Kleofas, der bereits nach dem Testspiel in Northeim mit den Fans diskutierte, eingeladen.

Der FSV Wacker 90 geht nach dem Abgang von 13 Profis mit 23 Spielern aus dem Regionalliga- und Oberligakader in die Fortsetzung der Rückrunde. Das Team der Trainer Tino Berbig und Matthias Peßolat spielt nach den witterungsbedingten Absagen gegen Babelsberg und in Bischofswerda nun erstmals mit der neuformierten Mannschaft am kommenden Freitag (19 Uhr) zuhause gegen Fürstenwalde - wahrscheinlich auf Kunstrasen unter Flutlicht.