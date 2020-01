Bei den B-Junioren schaffte es Wacker nicht, in die Endrunde einzuziehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wacker mit starker Vorstellung bei den A-Junioren

Mit dem FSV Wacker 90 Nordhausen besaß das Vorrundenturnier zur Landesmeisterschaft im Futsal in Heiligenstadt bei den A-Junioren einen klaren Gewinner, der am Ende sieben Punkte Vorsprung hatte. Der FSV gewann seine fünf Spiele, hatte das mit Abstand beste Torverhältnis und zeigte auch mit nur zwei Gegentreffern die stabilste Abwehrleistung.

Klar ist schon jetzt, dass es für den JFV Eichsfeld Mitte, der Zweiter wurde, nicht zur Teilnahme an der Endrunde reichen wird. Turnierleiter Peter Poltermann, Staffelleiter für die Verbandsliga 2 der A- und B-Junioren, fasste das Turnier kurz zusammen: „Titelverteidiger Heiligenstadt ist in der Vorrunde gescheitert. Nach dem souveränen Auftritt vergangenes Wochenende waren die Heiligenstädter dieses Mal nicht in der Lage, Nordhausen ernsthaft zu fordern. Der FSV Wacker stellte die spielstärkste Mannschaft. Gutes Auftreten auch von der zweiten Nordhäuser Mannschaft, der FSG 99 Salza. Kevin Schleier erzielte für die FSG fünf Tore. Besser war nur Ramesh Hakimi aus Nordhausen mit sechs Treffern. Zu gefallen wusste auch der JFV Eichsfeld-Mitte, der nur gegen den Turniersieger verlor.“

Bei den B-Junioren ging es fast ähnlich zu. Nur reichte es hier nicht für die Nordthüringer. In einem spannenden Turnier nutzten die Schlotheimer ihre Chancen beim Torabschluss am effektivsten und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Nordhausen war gegen Schlotheim nach dem Unentschieden gegen Leinetal im letzten Spiel im Zugzwang, nutzte aber etliche sich ergebende Chancen nicht und wurde Zweiter.

Ein sehr guter Auftritt des Kreismeisters aus dem Unstrut-Hainich-Fußballkreis, die JSG 2017 Leinetal, die den 3. Platz erreichte. Trotz elf Gelber Karten war es ein sehr faires Turnier. Und die Wacker-Jungs ärgerten sich zurecht, denn es war deutlich mehr drin und nun ist die Endrunde weg.

Statistik unter Namen & Zahlen

Bei den A-Junioren holte sich Wacker Nordhausen (in Weiß) das Endrundenticket. Aber auch Salza verkaufte sich recht gut. Foto: Uwe Petzl