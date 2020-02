Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wacker Nordhausen auf Trainersuche

Beim Fußball-Regionalligisten FSV Wacker Nordhausen werden Tino Berbig und Matthias Peßolat noch bis März das Team als Trainer betreuen können. Weil beide nicht über eine entsprechende Trainer-Lizenz für die Regionalliga verfügen, wird aber hinter den Kulissen intensiv an einer Lösung gearbeitet. „Es gibt die Möglichkeit, einen Antrag auf Verlängerung zu stellen, ob dem stattgegeben wird, muss man abwarten. Ich persönlich glaube nicht daran, weil in all den anderen Fällen diese Ausnahme nicht erteilt wurde“, sagte Wacker-Vizepräsident Hans-Joachim Junker, der versicherte, bis zum Ablauf der Berechtigung, „eine Alternative gefunden zu haben. Daran wird es nicht scheitern“.