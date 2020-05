Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Präsident Kleofas tritt bei Wacker Nordhausen zurück

Mit einem dürren Anschreiben an Vizepräsident Hans-Joachim Junker und dessen Kollegen hat Kleofas in einem einzigen Satz seinen Schritt angekündigt. Schon seit Monaten befindet sich der Viertligist in erheblichen Turbulenzen, nachdem unter Leitung von Geschäftsführer Kleofas die Spielbetriebs GmbH des Regionalligisten im vergangenen Dezember einen Insolvenzantrag stellen musste. Im Zuge dieser Pleite war zuletzt die Geschäftsstelle vom Landeskriminalamt durchsucht worden.

In der vergangenen Woche war Präsidiumsmitglied Uwe Rollfinke als Höhepunkt der Krise zurückgetreten. Er hatte ein “tief zerrüttetes Vertrauensverhältnis“ zu Präsident Nico Kleofas als Grund für sein Ausscheiden angegeben. Der Druck wurde danach immer größer, als der Mitglieder- und Fanrat von Wacker Nordhausen öffentlich einen personellen Neuanfang einforderte, der auf einer Mitgliederversammlung eingeleitet werden solle.

