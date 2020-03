Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wacker sagt Testspiel gegen Halle ab

Kein Fußball mehr - auch nicht ohne Zuschauer. Wacker Nordhausen hat am Mittag sein kurzfristig organisiertes Testspiel gegen den Drittligisten Hallescher FC abgesagt. Die Partie sollte wegen der aktuellen Coronavirus-Lage ohne Fans im abgeriegelten Albert-Kuntz-Sportpark stattfinden. Kurz zuvor hatte der Nordostdeutsche Fußballverband alle Regionalliga-Spiele und auch die Partien der Frauen und des Nachwuchses zunächst bis zum 22. März abgesagt. Kurz davor würde dann eine neue Bewertung der Situation vorgenommen, so der Verband.

„Vor diesem Hintergrund ist auch ein Testspiel nur schwer vermittelbar. Deshalb hat Wacker gemeinsam mit dem HFC das Spiel abgesagt“, erklärte Wackers Teamchef Tino Berbig. Der Verein war am Wochenende spielfrei, weil die Partie beim FC Rot-Weiß Erfurt nach dessen Rückzug aus der Regionalliga annulliert wurde. Für Wacker fallen nach der NOFV-Entscheidung nun das bereits zum vierten Mal angesetzte Nachholspiel gegen Babelsberg am kommenden Dienstag sowie die Heim-Partie gegen Lok-Leipzig am 22. März aus. „Wir wollen trotzdem kommende Woche weiter trainieren, um die Fitness zu erhalten, falls die Saison wieder fortgesetzt wird“, sagte Teamchef Berbig.