Waltershäuser Mädchen-Team holt Landestitel

Bei der Karate-Landesmeisterschaften der Kinder in Meuselwitz holten die Talente von Bushido Waltershausen mit nur elf Teilnehmern zehn Medaillen. Am frühen Morgen erkämpfte sich in der Gruppe Kinder C die jüngste Waltershäuserin mit gerade mal vier Jahren den Vize-Landesmeistertitel. Holly Wenk kämpfte sich bis in das Finale durch und musste sich erst im Finale, gegen Tom Rochau vom Tao Te Weimar, knapp geschlagen geben. Damit holte sie die erste Medaille für das Bushido-Team.

In der Kategorie Kinder B, sicherte sich Connor Hörold nach drei gewonnen Kämpfen den Einzugs ins Halbfinale, dort verlor er etwas unglücklich. Um Platz drei machte er jedoch alles richtig, besiegte Cedric Werner aus dem Chikara Club Erfurt und freute sich über Bronze. Bei den Disziplinen der Kinder A Klassen wurden erwartungsgemäß die meisten Medaillen geholt. Den Anfang machten Marie Helbig und Naemi Dudek in der Disziplin Kata. Während Marie im Halbfinale knapp scheiterte, konnte Naemi Dudek in das Finale einziehen. Naemi verlor das Finale und gewann somit Silber, Marie sicherte sich später Bronze.

Beim Kumite der Mädchen verlor Vanessa Gröger das Halbfinale und konnte sich über die Trostrunde die Bronzemedaille sichern. Vereinskameradin Pia Kästner zog nach drei Siegen in das Finale ein. Denkbar knapp wurde dieser Kampf verloren, sie freute sich dennoch über den zweiten Platz. Jonas Ehrenberg zeigte bis in das Finale beeindruckende Kämpfe mit insgesamt 21 positiven Punkten in vier Kämpfen. Im Finale lief es nicht wie erhofft, er unterlag in letzter Sekunde mit 0:1, dennoch konnte sich Jonas nach anfänglicher Enttäuschung über den erreichten zweiten Platz freuen. Mit seinen Teamkollegen Michel Willing und Eric Fichtelmann konnte Jonas einen sehr guten dritten Platz im Kumite-Team erlangen. Das Mädchen-Team 1 mit Pia Kästner, Marie Helbig und Lara Staufenberg holte ebenfalls Platz drei. Das zweite Mädchen-Team mit Pia Kolleck, Vanessa Gröger und Naemi Dudek, krönte ihre starke Leistung und gewann mit teils spektakulären Techniken am Ende souverän den Landesmeistertitel. Bundesjugendtrainer Klaus Bitsch und Schüler-Landestrainer Noah Bitsch waren mit der gezeigten Leistung sehr zufrieden.