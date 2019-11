FC Rot-Weiß Erfurt Warum Torwarttrainer Twardzik am Freitag nicht jubeln wird

Natürlich hofft René Twardzik auf eine Reaktion seiner Mannschaft. Das 0:3 in Fürstenwalde gehörte zweifellos zu den Tiefpunkten in seinen mittlerweile neuneinhalb Jahren als Torwarttrainer des FC Rot-Weiß. „Aber ich bin mir sicher: Die Jungs werden sich gegen Halberstadt anders präsentieren – und gewinnen“, blickt er auf das Erfurter Heimspiel am Freitagabend (19 Uhr) voraus.