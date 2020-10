Wegen Corona: Saisonstart von Science City Jena verschiebt sich wohl erneut

Jena. Der Termin für das Auftaktspiel am 24. Oktober wackelt bedenklich. Während Gegner Kirchheim Probleme hat, präsentieren die Jenaer immerhin schon einmal ihre neuen Trikots.

Die neue Spielkleidung ist schon da, der Start in die Saison weiter offen: Science City Jena präsentierte am Donnerstag die neuen Trikots für die kommende Spielzeit in der 2. Basketball-Bundesliga ProA. Das schon einmal auf den 24. Oktober verschobene Auftaktspiel bei den Kirchheim Knights wackelt derweil bedenklich.