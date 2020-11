Am 4. September dieses Jahres verfolgten die Vereinskameraden von Annabell Recke gespannt das Geschehen bei den deutschen Jugendmeisterschaften in der Leichtathletik. Anders als beim Meisterschafts-Triumph von Sophia Hügel im Jahr 2014, über den KSSV-Cheftrainer Jens Schröter noch immer gern mit leuchtenden Augen erzählt, konnte kein Vertreter aus der Kulturstadt dem Ereignis vor Ort beiwohnen.

Und so wurde jeder Sprung der Hochsprungkonkurrenz in der weiblichen Altersklasse der U-18 per Livestream verfolgt. Als die Kommentatorin verkündete, dass „Annabell Recke vom KSSV Victoria Weimar/Schöndorf“ deutsche Hochsprung-Meisterin ist, war die Freude der Weimarer Leichtathleten grenzenlos.

Annabell Recke gehört dagegen zu den Menschen, die sich eher im Stillen über ihre Erfolge freuen. So gab es nach dem Triumph auch keine ausgelassenen Jubelschreie. Scheinbar regungslos nahm sie ihren bis dahin größten Triumph auf. Die Freude kam erst später. Wenn Sie heute über diesen besonderen Tag in ihrer Karriere spricht, so merkt man ihr immer noch die Freude über den Titel und unglaublichen Stolz an. Vor dem Wettkampf hatte sie von einem Platz auf dem Treppchen geträumt. Ihre Platzierung im vorderen Bereich der deutschen Bestenliste gab dazu genauso Anlass wie ihre sehr guten Trainingsleistungen. Allerdings fehlte ihr pandemiebedingt die Wettkampfpraxis. Vor der deutschen Meisterschaft konnte sie nur bei drei Freiluft-Wettkämpfen starten. Bei diesen zeigte sie nach einer langwierigen Verletzung im vergangenen Winter wieder eine aufsteigende Form. Beim Chemnitzer Springerabend Ende Juli dieses Jahres konnte die junge Athletin sogar ihre Bestleistung von 1,76 Metern egalisieren.

Eine schmucklose Siegerehrung, dann zur Geburtstagsfete

Bei der deutschen Meisterschaft in Heilbronn kam sie sofort gut in den Wettkampf. Als sich das Feld bereits etwas ausgedünnt hatte, bewies sie Nervenstärke und überquerte als erste und einzige Athletin die Höhe von 1,74 Metern im ersten Versuch. „In diesem Moment hatte ich noch gar nicht realisiert, dass ich die Medaille schon sicher habe“, sagte die Hochspringerin. Bereits wenig später war der Wettkampf vorbei. Ihre einzig verbliebene Konkurrentin, Marie Jung aus Ulm, scheiterte an den 1,77 Metern – und Annabell Recke hatte den ersehnten Titel sicher. Was im Anschluss daran folgte, beschreibt sie so: „Es war schon sehr eigenartig. Anstatt zu einer Siegerehrung mit vielen Zuschauern ging es zur Ausgabe der Urkunden und Medaillen. Diese fand in einem schmucklosen Zelt statt. Hinter einer Plexiglasscheibe stand ein Kampfrichter, suchte meine Urkunde und Medaille heraus, schob mir diese unter der Scheibe durch und sagte trocken: Herzlichen Glückwunsch!“ Gut, dass die Geburtsfeier ihres Vaters, die am selben Tag stattfand, auch gleich zur würdigen Feier des Titels genutzt wurde.

Mit bei der Party waren dann auch die KSSV-Übungsleiter Kirsten und Jens Schröter und Maik Lippold. Diese hatten die heute Siebzehnjährige über lange Jahre bis zu ihrem Wechsel an das Sportgymnasium geformt: „Das Training beim KSSV in Weimar war immer etwas besonderes. Es war gleichzeitig hart und spaßig. Sowohl Schröters als auch Herr Lippold hatten immer einen Scherz auf Lager, der das Training auflockerte“, erinnert sich die junge Weimarerin. Zudem schätzt das Hochsprungtalent den starken Zusammenhalt der KSSV-Sportler untereinander: „Leichtathletik ist zwar eine Individualsportart, aber trotzdem hatten wir sowohl im Training als auch bei den Wettkämpfen einen extrem guten Zusammenhalt. Jeder feuerte den anderen an.“

Mit nur zwei Einheiten pro Woche entwickelte sich Recke hervorragend. Es wurden die körperlichen und technischen Grundlagen für eine erfolgreiche sportliche Laufbahn gelegt.

Schnell war klar: Jena wirddie neue sportliche Heimat

Obwohl sie bereits längere Zeit mit dem Gedanken spielte, sich stärker auf den Hochsprung zu fokussieren und auf ein Sportgymnasium zu wechseln, erfolgte dieser Schritt erst nach der zehnten Klasse. Potenziell kamen dafür Halle/Saale, Erfurt oder Jena in Frage. Relativ schnell kristallisierte sich für sie heraus, dass die Trainingsgruppe von Rico May am Sportgymnasium Jena ihre neue sportliche Heimat sein würde: „Nach einer Probewoche in Jena stand für mich schnell fest, dass ich vom Humboldt-Gymnasium ans dortige Sportgymnasium wechsle.“ Seit August 2019 trainiert sie nun an ihrer neuen Wirkungsstätte. Gleichzeitig mit dem Wechsel wurde sie in den Bundeskader berufen. Dies ermöglicht ihr unter anderem die Teilnahme an Trainingsmaßnahmen mit der deutschen Hochsprungelite um Mateusz Przybylko oder Imke Onnen.

Mit dem Wechsel nach Jena steigerte sich auch ihr Trainingsumfang immens. Fünf bis sechsmal pro Woche ist sie nun gefordert. Coach Rico May legt dabei großen Wert auf die Schaffung einer allgemeinen Fitness und auf die Förderung ihrer Schnelligkeit. Hochsprung-spezifische Inhalte stehen dann während speziellen Wettkampfvorbereitung stärker im Zentrum der Trainingsarbeit.

Mit dem Jahreswechsel steht für Annabell Recke neben dem Aufstieg in die höhere Altersklasse (U 20) auch ein Vereinswechsel an. Nach vielen Jahren im berühmten Blau des KSSV Victoria Weimar wird sie ab dem 1. Januar im Rot des LC Jena antreten. In ihrem ersten Jahr in der neuen Altersklasse möchte sie an die 1,80 Meter heranspringen, die hier der Standard sind. Gern würde sie auch bei dem einen oder anderen Wettkampf internationale Wettkampfluft schnappen.

Für das Jahr 2022 ist dann die Qualifikation für die U-20-Weltmeisterschaft das große Ziel von Annabell Recke.