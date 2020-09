Weimar. In Nordhausen und Ilmenau wussten die Nachwuchsathleten aus der Goethestadt zu überzeugen

Gleich zwei Pokale erkämpften die vier Nachwuchsathleten des Tauchsportclubs Weimar, die am vergangenen Wochenende beim 24. Elbtalpokal in Nordhausen an den Start gingen.