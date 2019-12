Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weltelite im Parabob in Oberhof

Für das dritte Weltcup-Wochenende der Saison haben 21 Bob-Piloten mit Behinderung aus 13 Nationen gemeldet. Am Montag traf der Tross der vom Bobsport-Weltverband IBSF gestellten Monobobs in Oberhof ein. Am Freitag wird das erste Weltcuprennen ausgefahren, am Samstag folgt die Zweitauflage, bei der auch der Europameister ermittelt wird.

Zu den Piloten gehört auch das Thüringer Trio Thomas Stuber, Alexander Feretius und Nikolai Johannes von der Bogensport-Gemeinschaft Integra Gera. Betreut werden die Thüringer vom Oberhofer Bob-Olympiasieger Roland Wetzig. Johannes ist der routinierteste des Trios und will als Vizeeuropameister der vergangenen Saison erneut EM-Edelmetall gewinnen. Am vorigen Wochenende fuhr der 30 Jahre alte Student beim Weltcup in Lillehammer auf die Plätze 14 und zwölf.