Wie trainieren Sportler in Corona-Zeiten?

Durch Corona ist alles anders geworden. Das gesellschaftliche Leben kommt zunehmend zum Erliegen, nicht nur der Sport. Wir erkundigten uns bei Sportlern aus Vereinen des Ilm-Kreises, wie sie mit diesen Problemen umgehen.

Mountainbike-Ass Florian Anderle

„Eigentlich sollten jetzt bei mir harte Intervalle auf dem Mountainbike im Trainingsplan stehen. Nächste Woche sollte die Rennsaison am Kyffhäuser starten. Jedoch sind mittlerweile alle Radrennen, einschließlich der deutschen Meisterschaft im MTB-Marathon abgesagt. Es ist nun alles anders“. Der Stadtilmer Elite-Mountainbiker und Radballer Florian Anderle ist schon etwas unruhig, kann die Vorsichtsmaßnahmen aber verstehen: „Ich hoffe, sie helfen schnell.“ Leider ist auch im Radsport nicht an normalen Trainings- und Wettkampfbetrieb in absehbarer Zeit zu denken. „Ein Sommer ohne Radrennen wäre nicht nur für mich katastrophal“, bangt Anderle. Mit seinem Trainer Phillipp Rothe hat er das Training umstrukturiert. „Wir konzentrieren uns so auf lange Grundlagen-Einheiten mit dem Rennrad. Die Intensität ist weniger hoch, aber die Dauer zwischen drei und fünf Stunden Trainingszeit wesentlich höher. Das hat den Vorteil, dass die Lunge weniger stark beansprucht wird und man so weniger anfällig für einen Infekt ist“, erklärt der 22-jährige Lehramtsstudent. „Noch kann ich mein Radtraining ausüben, lediglich gemeinsame Fahrten mit Freunden meide ich und auch den sonst obligatorischen Stopp für Kaffee und Kuchen muss ich weglassen.“ Es gibt dennoch Einschränkungen: Das Radballtraining in Stadtilm ist genauso wenig möglich, wie der Besuch des Fitnessstudios oder der Boulder-Kletterhalle. „Ich versuche das durch Übungen mit dem eigenen Körpergewicht zu kompensieren. Außerdem habe ich im Garten einen kleinen „Hindernisparcours“ auf dem ich „Geschicklichkeit und Gleichgewicht übe“. Sollte es zur Ausgangssperre kommen, muss ich ganz weit hinten in der Garage meinen alten Rollentrainer herauskramen und mein Training ins Haus verlegen.“

Handballer Alexander Heim

„Es ist natürlich schrecklich, wenn von einem auf den anderen Tag gefühlt alles dicht macht, Kindergärten, Spielplätze, Sportstätten, Schulen, Fitnessstudios. Ich halte mich fit, aber halt nur ganz allein.“ Heim analysiert simpel sein Alltagsaktivität auch anhand seines Schrittzählers am Handgelenk. „Ich versuche viel an der frischen Luft zu sein, sofern es geht. Ansonsten mache ich fünf Mal in der Woche Ganzkörper-Workout-Training, immer so eine Stunde. Das ist im Moment völlig in Ordnung und ausreichend“, ist sich der Arnstädter sicher. Dies umfasst schlichte, aber wirkungsvolle Übungen mit oder ohne Gewichten wie Kreuzheben, Klimmzügen, Liegestütze oder Kniebeugen. Alexander Heim: „Trotzdem hoffen wir alle, dass es schnell auch wieder mit geregeltem Sport und Mannschaftstraining weiter gehen kann und wir auch wieder Handball spielen können.“

Fußball-Stürmer Lukas Scheuring

„Auch für uns war abzusehen, dass wir aufgrund der aktuellen Situation eine Saisonunterbrechung einlegen müssen. Dass es aber in eine so lange Zwangspause geben wird, hätte keiner gedacht.“ Lukas Scheuring vom SV 09 Arnstadt zeigt sich verständnisvoll: „Es war richtig, diese Schritte schnellstmöglich einzuleiten, um Sportler, aber auch Zuschauer zu schützen und die Infektionsketten zu unterbrechen“, so der Erfurter. Scheuring hofft, bald wieder Fußball spielen zu können. „Deshalb ist es umso wichtiger, dass sich jetzt alle an die Auflagen halten, damit wir schnell wieder in den geregelten Alltag zurückkehren zu können.“ Der Thüringenliga-Torjäger geht dafür nicht ohne Not aus dem Haus. „So finde ich auch mehr Zeit für schöne Dinge außerhalb des Fußballs, lese Bücher oder schaue mir einen guten Film oder eine Serie an.“ Die eigene Fitness wird trotzdem nicht vernachlässigt. „Ich gehe ein bis zwei Mal in der Woche bei mir Zuhause auf das Laufband, jogge über angrenzende Feldwege. Außerdem absolviere ich drei bis vier Mal wöchentlich ein Stabilisationstraining mit dem eigenen Körpergewicht. Hinzu kommen noch einige Dehnübungen. Das allein zu machen, ist halt nicht so schön, aber meinen Grundausdauer muss ich mir schon erhalten.“ Doch kann die Saison wirklich zu Ende gebracht werden? Lukas Scheuring: „Jede neue Aufschiebung und Verlängerung der Zwangspause lässt die Hoffnung sinken. Mein Wunsch wäre es dennoch, die Saison zu beenden. Ich möchte so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen. Es sollte aber nichts überstürzt werden, denn die Gesundheit aller geht vor.“

Fide-Schachmeister Raiko Siebarth

Auch im Schach ist das Training enorm eingeschränkt. „In den letzten Wochen haben wir einige vielversprechende Talente finden können. Aufgrund ihres Alters ist Online-Training per Skype – das wir mit den größeren Kindern derzeit praktizieren – aber nicht möglich. Um bei den Kleinen das Interesse am Schach wach zu halten, müssen wir als Verein im Moment richtig kreativ sein“, erklärt Raiko Siebarth, von der SG Blau-Weiß Stadtilm. Er ist Trainer im Nachwuchs und Spieler bei den Männern in der Oberliga, wo die Saison ebenfalls unterbrochen ist. „Das trifft auch mich, da ich meine bisher beste Saison gespielt habe. Ende Dezember konnte ich nach jahrelangem Kampf den Titel eines internationalen Fide-Meister erringen. Ein Saison-Abbruch wäre, obwohl kaum Abstiegsängste herrschen, schade. Aber die Gesundheit aller Menschen muss im Vordergrund stehen. Man sollte da nicht selbstsüchtig werden. Hauptsache ist, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet.“ Ansonsten nutzen Schachsportler gerade jetzt die Ruhe und Abgeschiedenheit, um etwas für die eigene Verbesserung zu unternehmen. Siebarth: „Online kann man sich Lernvideos anschauen oder gegen internationale Gegner spielen. Es gibt Bücher, man muss sich nur einfach Zeit dafür nehmen…“