Wind im Gesicht, aber 600 Fans im Rücken

Mit Blick auf den traurigen Ist-Zustand des FC Rot-Weiß Erfurt kommt einem der Auftaktvers der DDR-Nationalhymne in den Sinn: Auferstanden aus Ruinen! Genau so fühlen sich die eingefleischten Fans des einstmaligen Erfurter Vorzeige-Fußballclubs. Sie trotzen dem drohenden Exitus ihres Vereins mit allen ihnen möglichen Mitteln.

Selbst orkanartige Böen mit Dauernieselregen hielten sie nicht davon ab, ihre Rot-Weiß-A-Junioren zum Regionalliga-Auftakt 2020 sangesfreudig gegen den Berliner SC und später auch die mit 3:1 nach 0:1-Rückstand siegenden B-Junioren gegen Union Berlin II zu unterstützen. Rund 600 Fans waren ins weniger für so viele Zuschauer ausgelegte Gebreite gekommen. Da bedurfte es schon einer intakten Organisation, die vom Fanrat, den Nachwuchspaten und den Mitarbeitern des Nachwuchsleistungszentrum kostenlos, wie alles andere auch, gemanagt werden musste. Michael Kummer, Sprecher des Fanrats freute sich: „Da kommt finanziell einiges für den Rot-Weiß-Nachwuchs rum. Die Verkaufsstände und -wagen sind gut besucht. Getränke und Bratwürste gehen weg wie warme Semmeln. Dennoch schade, dass ausgerechnet heute so ein schlechtes Wetter ist.“ Und mit einem Lächeln: „Das konnten wir nun wahrlich nicht managen.“

Vor der Partie hatten sich die Fans hinter dem Rot-Weiß-Tor aufgebaut. Mit etwas Fantasie wirkte das wie die kleinere, andersfarbige Variante der „gelben Wand“ in Dortmund. Die intensive und laute Sangesfreude war im Gebreite ebenfalls nicht von schlechten Eltern. Einer der das Team mit anfeuernden Fans ist Thomas Krieger, dessen Rot-Weiß-Transparent sofort ins Auge stach, weil darunter in Lettern „aus Zwickau“ steht. „Ich bin gebürtiger Erfurter und seit ich denken kann großer Rot-Weiß-Fan, obwohl es mich inzwischen beruflich nach Zwickau verschlagen hat. Ich habe dort einen Rot-Weiß-Fanclub gegründet und bin heute hierher gekommen, weil ich glaube, dass alles, was dem Club hilft, wichtig ist. Deshalb habe ich keine Sekunde gezögert.“ Sprach’s und mischte sich wieder unter den lauthalsen Dauerchor pro Rot-Weiß.

Ab der neunten Minute in Unterzahl

Dessen Anfeuerung ließ zu keiner Sekunde nach. Auch nicht, als die Gäste mit ihrem ersten Vorstoß in die Rot-Weiß-Hälfte per Handstrafstoß in Führung gingen (9.). Unglücksrabe Artur Saiz musste zudem mit Rot vom Platz. Eine unsinnig doppelte Bestrafung, der in diesem Altersbereich laut neuer Regel nur der Torhüter nicht ausgesetzt ist. Die Rot-Weißen waren nicht geschockt und bestimmten trotz Unterzahl das Geschehen. Ihr Problem: Sie mussten auch noch gegen den orkanartigen Wind, der ein kontrolliertes Passspiel nicht zuließ, anrennen. So musste ein Freistoß helfen. Und den zauberte der feine Techniker Donny Bogicevic aus rund 22 Metern unhaltbar über die Gäste-Mauer in den Winkel (24.). Donnys Papa ahnte zuvor euphorisch: „Den macht er, den macht er.“ Und danach mit breitem Grinsen: „Hab ich’s nicht gesagt?“

Die Hoffnung auf den Dreier blieb, denn dass die Hausherren einer weniger waren, merkte man zu keiner Sekunde. Dennoch der Schock aus dem Nichts: Nach einer Ecke köpfte Berlins Gefrörer mit dem Pausenpfiff das 2:1.

Die zweite Hälfte stand ausschließlich unter dem Motto: Vom Winde – den die Erfurter auch hier gegen sich hatten – verweht. Nein, ein Highlight gab es doch noch. Wie gemalt, einer Schmonzette gleich. Rot-Weiß-Angriffsspitze Kaoa Kahlef verwandelte mit dem Schlusspfiff unter dem ohrenbetäubenden Jubel der doch noch solcherart beglückten Rot-Weiß-Fans den erfolgreichen Elfer zum 2:2, in den sich die Spieler nach dem Schlusspfiff mit einreihten.

Nur ein Teilerfolg, für die Veranstaltung insgesamt indes ein voller Gewinn. Dank Leuten wie Thomas Krieger, die alles für ihren Verein zu geben bereit sind.