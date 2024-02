Oberhof. Die deutschen Rodlerinnen feiern einen Erfolg in Oberhof. Julia Taubitz baut die Gesamtführung aus.

Julia Taubitz und Anna Berreiter haben beim Rodel-Weltcup in Oberhof für einen deutschen Doppelerfolg gesorgt.

Taubitz setzte sich in 1:24,426 Minuten vor der Berchtesgadenerin Berreiter durch, die 0,051 Sekunden Rückstand hatte. Dritte wurde die Österreicherin Madeleine Egle, die nach dem ersten Durchgang noch geführt. Die Oberwiesenthalerin Taubitz baute vor den Sprint-Rennen am Nachmittag ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus.

„Im ersten Lauf hatte ich noch Fehlerchen am Start, aber die Fahrten waren beide echt schön. Ich muss mich bei den Trainern bedanken, die mir immer wieder Tipps gegeben haben, wie man hier fahren muss. Ich habe mich hier in der Vergangenheit wirklich schwer getan“, sagte die Siegerin. Berreiter war stolz: „Mehr konnte ich nicht erwarten. Ich habe am Samstag zum dritten Mal in dieser Saison krank im Bett gelegen. Das war jetzt das Maximale“, sagte Berreiter im ZDF.

