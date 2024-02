Kvitfjell. Mehr als zehn Jahre ist Ragnhild Mowinckel im Weltcup aktiv, vier Olympia- und WM-Medaillen heimst sie ein. Nach der Saison hört die Norwegerin nun mit dem Rennsport auf.

Die mehrmalige Olympia- sowie WM-Medaillengewinnerin Ragnhild Mowinckel aus Norwegen beendet nach dieser Saison ihre Ski-Karriere. Das gab die 31-Jährige bekannt.

Am kommenden Wochenende stehen für die Skandinavierin noch die Heimrennen in Kvitfjell an, dann ein Riesenslalom in Are (Schweden) und zum Abschluss das Weltcup-Finale im österreichischen Saalbach-Hinterglemm.

Mowinckel war mehr als zwölf Jahre im Weltcup aktiv und gewann in der Zeit vier Rennen, eines davon erst vor wenigen Wochen in Cortina d'Ampezzo. Bei Olympia 2018 in Pyeongchang holte sie in der Abfahrt und im Riesenslalom jeweils die Silbermedaille. Dazu kommen zwei Bronze-Plaketten bei Weltmeisterschaften. „Es war eine Reise“, sagte Mowinckel. Ihr Rücktritt fühle sich „komisch, aber gut“ an. „Ich bin glücklich mit der Entscheidung.“

© dpa-infocom, dpa:240226-99-128036/2 (dpa)