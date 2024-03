Are. Federica Brignone triumphiert beim Riesenslalom in Schweden. Ihre Kugel-Kämpfe mit Lara Gut-Behrami werden erst beim Saisonfinale entschieden. Die Schweizerin bleibt aber die große Favoritin.

Die italienische Skirennfahrerin Federica Brignone hat die Entscheidung im Kampf um den Riesenslalom-Weltcup noch einmal vertagt. Die 33-Jährige gewann das Rennen im schwedischen Are vor Lokalmatadorin Sara Hector. Dritte wurde die Schweizerin Lara Gut-Behrami.

Vor dem letzten Riesentorlauf der Saison am kommenden Samstag in Saalach-Hinterglemm liegt Gut-Behrami in der Disziplinwertung damit 95 Punkte vor Brignone. Das Duell um die kleine Kristallkugel wird also erst in Österreich entschieden.

Auch im Gesamtweltcup steuert Gut-Behrami auf den Triumph zu. Hier beträgt ihr Vorsprung auf Brignone 286 Punkte. Gut-Behrami zählt bereits seit vielen Jahren zur absoluten Weltspitze. 2016 holte sie schon einmal die große Kristallkugel der Saisonbesten.

Shiffrin vor Comeback

Die Münchnerin Lena Dürr, die sich vor allem im Slalom am Sonntag etwas ausrechnet, belegte in Are am Samstag Platz 24. Ihre Teamkollegin Emma Aicher verpasste als 31. hauchdünn den zweiten Durchgang.

Im Slalom wird auch Mikaela Shiffrin ihr Comeback geben. Die Amerikanerin hat seit ihrem Sturz in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo Ende Januar kein Rennen mehr bestritten und den Kampf um den Sieg im Gesamtweltcup aufgegeben. Die Slalom-Wertung könnte sie am Sonntag aber schon zum achten Mal in ihrer Karriere für sich entscheiden.

