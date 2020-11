Sprungtrainer Kuttin: „Oberhof hat alles, was man braucht“

Heinz Kuttin soll den Nordischen Kombinierern auf der Schanze wieder Flügel verleihen. Seit Mai ist der 49-Jährige der neue Sprungtrainer der deutschen Winterzweikämpfer und damit Nachfolger von Ronny Ackermann, der inzwischen als Trainer am Stützpunkt in Oberhof arbeitet. Wir sprachen mit dem Österreicher, einst selbst Skisprung-Weltmeister, über seine neue Aufgabe, das Training während der Corona-Krise und seine Erinnerungen an die Zeit als Trainer in Oberhof.

Was hat Sie an der Aufgabe in Deutschland gereizt?

Es ist für mich eine ungeheure Herausforderung. Ich habe ja schon einige Nationalmannschaften der Spezialspringer wie Polen oder Österreich betreut, war bereits für die chinesischen Frauen verantwortlich oder habe mich in der Vergangenheit in meiner Heimat auch um den Nachwuchs in der Nordischen Kombination gekümmert. Nun aber für die deutschen Kombinierer zu arbeiten, die ja nach wie vor zur Weltspitze zählen, ist noch einmal eine andere Ebene. Wenn man so will, schließt sich für mich der Kreis.

Was ist so besonders an dieser Her­ausforderung?

Die Nordische Kombination ist ja sehr lauflastig, da leidet die Technik beim Skispringen. Daran zu arbeiten, ist eine große Aufgabe. Nach intensiver Arbeit beim Springen eine Laufwoche einzulegen, daran musste ich mich erst gewöhnen. Gerade in der Woche mit dem sehr intensiven Training und den deutschen Meisterschaften wurde der Kopf schnell müde und es schlichen sich Fehler ein. Aber wir sind auf einem guten Weg.

Woran haben Sie genau gearbeitet?

Entscheidende Punkte beim Skispringen sind die Aerodynamik und das Material. Dabei stellt sich zum Beispiel die Frage, welches Material passt am besten zu welchem Athleten? Da haben wir schon einige Fortschritte gemacht.

Woran machen Sie das fest?

Ein Vergleich ist momentan schwierig, dazu fehlen die internationalen Wettbewerbe. Der Sommer-Grand-Prix ist ja ausgefallen. Man weiß also nicht genau, wo man steht. Aber wir kennen ja andere Parameter, haben gut ausgerüstete Stützpunkte und die Leistungsdiagnostik beim Institut für Angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig. An all diesen Dingen sehen wir, dass wir gut gearbeitet und uns nach vorne entwickelt haben.

Wie lautet das Saisonziel?

Das Ziel in allen Wettbewerben muss es sein, bei jedem Springen die Voraussetzung zu schaffen, beim Laufen um das Podium mitzukämpfen. Wichtig wäre ein guter Saisonstart, aber entscheidend ist letztlich, wie die gesamte Saison läuft.

Glauben Sie, dass nach dem Weltcup-Auftakt am 27. November im finnischen Ruka die Saison wie geplant stattfinden kann?

Ich hoffe das sehr. Wir sind eine Freiluftsportart und wissen längst, wie wir mit der Situation umgehen müssen und wie man sich schützt. Und es sind ja kluge Konzepte, auch vom Deutschen Skiverband, erarbeitet worden.

Ist die Vorfreude auf die Heim-WM in Oberstdorf nicht dennoch gedämpft, wenn – wie momentan geplant – vielleicht nur 2000 Zuschauer ins Stadion dürfen?

Das ist sehr schade, wenn es so kommt. Der Sport lebt von Emotionen. Wenn keine oder nur wenige Zuschauer da sind, ist es ein anderer Wettkampf. Andererseits sind die Sportler Profi genug, um damit umgehen zu können. Viel schöner ist eine WM aber mit vollen Stadien.

Konnten Sie mit der Mannschaft in den vergangenen Monaten überhaupt wie geplant trainieren?

Hier und da gab es mal Einschränkungen, aber wir sind gut durchgekommen und konnten optimal arbeiten. Wir haben die Zeit genutzt, um neue Reize zu setzen.

Nämlich?

Zum Beispiel beim Golfspielen. Im Golf gibt es viele Ähnlichkeiten zum Skispringen. Wie zum Beispiel Stabilität in der Technik aufzubauen oder mental loslassen zu können. Da hatten alle ihren Spaß. Oder beim Bodyflying. Da hatten wir die Möglichkeit, mit den Kräften in der Luft zu spielen. Die Frage stellte sich: Was kann die Luft mit mir anfangen, oder was kann ich mit der Luft anfangen?

Im Mai haben Sie die Nachfolge von Ronny Ackermann angetreten. Gab es nach Ihrem Amtsantritt noch einmal Kontakt zu ihm?

Wir waren ja im Sommer zweimal zum Training in Oberhof, da haben wir uns natürlich genauso getroffen wie in der vergangenen Woche bei der Meisterschaft in Oberstdorf. Wir haben ein ganz normales Verhältnis.

Sie haben ja schon einmal von 2006 bis 2008 als Trainer in Oberhof gearbeitet. Haben Sie nun bei Ihrer Rückkehr zu den Lehrgängen im Sommer eigentlich alles wiedererkannt?

Ja, klar. Und ich habe gesehen, dass in Oberhof sehr viel investiert wird in die Modernisierung der Sportstätten. Wir hatten in Oberhof jedenfalls Top-Bedingungen und werden das sicherlich in Zukunft wieder zum Training nutzen.

Gibt es bald wieder einen Thüringer Kombinierer in der Nationalmannschaft?

Das kann ich noch nicht beurteilen, aber die Voraussetzungen sind jetzt wieder da. Sicher haben auch in der Vergangenheit die Trainer in Thüringen gute Arbeit geleistet. Aber wenn die Schanzen ein Training nicht hergeben und man mit den jungen Sportlern viel reisen muss, dann bremst das die Entwicklung. Aber jetzt hat Oberhof alles, was man braucht.