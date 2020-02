Wird der FC Eisenach erneut zum Team der Rückrunde?

Auch wenn es in hiesigen Regionen kaum eine Spur von Winter gab, die gleichnamige Pause war für die Thüringer Amateurkicker wieder gefühlt endlos lang. Genau 100 Tage wurde den Landesklassen-Fußballern gegönnt – Zeit zum Ausruhen, Erholen und nicht zuletzt zum Trainieren. Am Wochenende rollt der Ball wieder, die Rückrunde beginnt. Kurioserweise ohne Herbstmeister. Wer den inoffiziellen Titel nachträglich bekommt, das wird zwischen Spitzenreiter FSV Ohratal und Verfolger Wacker Gotha erst in zwei Nachholspielen entschieden. Nur wann? Abgesehen davon birgt Teil zwei der Saison viele weitere interessante Aspekte. Wir geben die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Kann Schlusslicht SG Gospenroda/Dippach eine Aufholjagd starten und den Klassenerhalt schaffen?

Eine Chance hat der Tabellenletzte zweifelsohne, aber es braucht ein großes Wunder. Mit nur einem Sieg und drei Unentschieden bei 18:50 Toren spielte die SG eine noch schwächere Hinserie als beim ersten Landesklassen-Anlauf 2017/18. „Die Hinrunde war desolat, das lässt sich nicht wegdiskutieren“, sagt der im November eingestiegene neue Coach Carsten Ruppel. Dennoch glaubt er an die Rettung. „Aufgeben gibt es bei mir nicht. Wenn wir mal zwei, drei Spiele am Stück gewinnen würden, wären wir wieder dran. Aber um so eine kleine Serie zu starten, brauchen wir unbedingt mal ein Erfolgserlebnis“, weiß der Hesse. Zuversichtlich stimmt ihn die „relativ gute Vorbereitung“, in der der milde Winter mitspielte und Einheiten mit einem Fitnesstrainer willkommene Abwechslung brachten.

Um das rettende Ufer zu erreichen, muss die SG vermutlich auf etwa 30 Zähler kommen. Ein schwieriges Unterfangen, aber nicht völlig unmöglich. Vorgemacht hat es im Vorjahr der FC An der Fahner Höhe II. Im Winter mit sieben Punkten Vorletzter, kämpfte sich die Reserve in der Rückrunde mit 25 Punkten noch zum Ligaerhalt. Noch furioser war die Aufholjagd vom SV Steinach 2014/15, der dank 33 Rückrundenpunkten von Platz 15 auf sechs vorpreschte.

Seit Anfang November hat Carsten Ruppel (li.) bei der SG Gospenroda das Sagen. Er hofft auf eine große Aufholjagd des Tabellenletzten. Foto: Mike El Antaki

Wer steigt in die Thüringenliga auf?

Bei Tabellenführer FSV Ohratal Ohrdruf (ungeschlagen und nur neun Gegentore!) und Verfolger Wacker Gotha (nur eine Niederlage) lief es im Herbst richtig gut. Beide Teams haben sich bereits abgesetzt. Es ist nicht zu erwarten, dass Ohrdruf oder Gotha im Jahr 2020 einbrechen. In Ohrdruf hält man sich beim Thema Aufstieg aber noch bedeckt. „Es warten einige schwere Auswärtsspiele wie in Borsch, Meiningen oder Herpf. Wir werden am Ende sehen, wo wir stehen und in aller Ruhe entscheiden, wo unser Weg hingehen soll“, meinte Co-Trainer Lars Frankenberger, bevor er sich zum Bundeswehr-Auslandseinsatz verabschiedete. Auch Gotha setzt sich in puncto Wiederaufstieg nicht unter Druck. Wackers Co-Trainer Lars Bethmann benennt die Ziele mit „Spaß und Erfolg“, während Präsident Thomas Fiedler es zu Beginn der Vorbereitung so formulierte: „Wir sind kein Profiverein, deshalb gibt es auch keine Forderungen.“ Nur noch minimale Titelchancen sind Borsch (3.) einzuräumen, zumal die Elf aus der Rhön mit René Melzer (zu Hessenligist Steinbach) ihren besten Torjäger verlor.

Im Vorjahr war der FC Eisenach die beste Rückrundenmannschaft. Kommen die Wartburgstädter wieder so stark aus der Winterpause?

Vieles spricht dafür. Von Michael Offenhaus trainierte Teams steigern sich fast immer während einer Spielzeit. Auch heuer absolvierten die Wartburgstädter eine sehr intensive Vorbereitung, bei der einige Akteure mit 100-prozentiger Trainingsbeteiligung glänzten. In den Tests zeigte der FCE bei klaren Siegen gegen robuste Teams aus Altengottern (4:1) und Struth (5:2), dass die „Rasselbande“ nicht nur spielerisch, sondern auch körperlich im Männerfußball angekommen ist.

Grau, nass und schmuddelig war es in den vergangenen Tagen. Drohen nun gleich zum Rückrundenstart Spielausfälle?

Weil bei den aktuellen Witterungsbedingungen in Schweina nicht an Fußballspielen zu denken ist, wurde das Derby gegen Wacker Bad Salzungen bereits abgesagt und auf Ostermontag verlegt. Fraglich ist noch die Gospenrodaer Partie gegen den FC Steinbach-Hallenberg. „Wenn es möglich ist, werden wir auf jeden Fall spielen“, verspricht SG-Coach Ruppel. Der Rasen in Gospenroda stecke viel Regen weg. Beim 6:2 im Test vorigen Samstag gegen Kreisoberligist Vacha, so Ruppel, sei der Platz, erstaunlich gut bespielbar gewesen. Die sechs anderen Begegnungen werden voraussichtlich auf Kunstrasen ausgespielt.

Wer muss neben Gospenroda noch um den Verbleib in der Landesklasse bangen?

Auch wenn zu 99-prozentiger Sicherheit nur zwei absteigen, ist auch unten Spannung garantiert. Vorausgesetzt Waltershausen hat in den Testspielen, in denen der FSV von Westring Gotha und Kreisklässler Lok Gotha düpiert wurde, nicht sein wahres Gesicht gezeigt. Schöpft die Koch-Elf ihr spielerisches Potenzial aus, könnte es auch für andere Teams noch eng werden. Selbst für den auf Rang neun notierten Suhler SV, der im Winter einige Abgänge verkraften musste.

Wann steht der Meister fest?

Die Saison endet am Sonntag, 14. Juni. Gerade rechtzeitig, bevor zwei Tage später die DFB-Nationalmannschaft in München gegen Frankreich ihr erstes Vorrundenspiel der Europameisterschaft bestreitet.