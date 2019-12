WM-Titel soll erst der Anfang sein

Für Emma Götz aus Walschleben kannte der Entwicklungsweg als Radsportlerin bislang nur einen Weg: stets nach oben. Mit neun Jahren begann das Talent beim RV Elxleben und wechselte als Thüringer Landesmeisterin über 500 Meter auf der Bahn ans Erfurter Sportgymnasium. Seit dem gleichzeitig erfolgten Wechsel zu den Sprintdisziplinen gehörte sie auch dem Nationalkader an, zuerst bei der weiblichen Jugend, später den Juniorinnen. Vor vier Jahren holte sie schon Silber bei den deutschen Meisterschaften im Sprint und über 500 Meter.

„Ich habe gemerkt, dass mir der Bahnsprint sehr gut liegt und wollte mich weiter darin beweisen“, sagt Götz, die für das Sprintteam Thüringen fährt.

Ein Jahr später gelang ihr mit Pauline Grabosch (Erfurt) in Cottbus der erste große Wurf: Das Duo sicherte sich den deutschen Meistertitel im Teamsprint der Juniorinnen. 2017 gelang Götz, diesmal mit Christina Sperlich, die ebenfalls für das Sprintteam Thüringen startet, erneut der nationale Titelgewinn, bevor sie im portugiesischen Anadia gemeinsam mit Leo Sophie Friedrich aus Dassow zum ersten Male Vize-Europameisterin wurde. Etwas später kam in Montechiari (Italien) noch WM-Silber dazu.

Niederländischer Trainer lässt sie aktuell viel Kraft bolzen

2018 absolvierte die junge Walschleberin ihre letzte Saison bei den Juniorinnen ebenfalls sehr erfolgreich. Nach erneutem DM-Silber mit Sperlich auf der schnellen Bahn in Dudenhofen gelang ihr mit Friedrich und Alessa Catriona Pröbster vor den Trios aus China und Polen in Aigle (Schweiz) mit dem Gewinn der Juniorinnen-Weltmeisterschaft der absolute Höhepunkt ihrer bisherigen Laufbahn.

Wie geht es nun nach so erfolgreichen Jahren in den Nachwuchsklassen für Götz nach dem nicht leichten Wechsel in die Frauen-Eliteklasse weiter? Mit der ersten Frauen-Medaille, DM-Bronze im Teamsprint zusammen mit der Erfurterin Vanessa Wolfram, gelang ihr gleich der erste starke Formnachweis. Während ihr junger niederländischer Trainer Anner Miedema vom Olympiastützpunkt Thüringen derzeit auf Kraftarbeit setzt und Emma Götz mit ihren Teamkollegen mit größeren Gängen als beim Steherrennen üblich um die Bahn schickt, beschäftigt die 19-Jährige auch etwas anderes als der Radsport. „Ich will im kommenden Jahr ein gutes Abitur schaffen, das ist mir wichtig. Danach hoffe ich mich für die U23-Europameisterschaft qualifizieren zu können“, blickt die ehrgeizige junge Dame mit den schnellen Beinen auf ihre nächsten Ziele.